Calefacción con biomasa para 33 viviendas de la aldea modelo de Infesta

La Xunta invierte más de 1,25 millones de euros en la eficiencia energética y la restauración y mejora de espacios en la aldea modelo de Infesta, en el municipio de Monterrei. La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, acompañada por la directora xeral de Agader, Paz Rodríguez, y del delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, visitó Infesta ayer para comprobar los avances en la zona.En el marco de ‘Aldealix’, está a punto de ponerse en funcionamiento la red de calor con caldera con la que se dará servicio de calefacción a 33 viviendas a partir del aprovechamiento de la biomasa. Dentro del plan ‘Paisactivo-Paisaxe cortalume’, se firmó un convenio con el Concello para una serie de acciones que mejoren la gestión sostenible de los terrenos agroforestales, a la vez que se dinamiza el núcleo de población.