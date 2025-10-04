El BNG critica la «pasividad» de la Xunta con la casa de mayores de Amoeiro

El diputado autonómico del BNG Iago Tabarés ha presentado una iniciativa en el Parlamento para exigir a la conselleira de Política Social, Fabiola García, responsabilidades por las «graves deficiencias» en la atención a las personas mayores de la Vivienda Comunitaria Jardín de Amoeiro, cerrada el miércoles por irregularidades. «Una muy deficiente alimentación, falta de aseo y de cuidados y carencia de personal son algunas de las condiciones que padecían las personas mayores residentes», lamenta Tabarés, que critica la «pasividad» de la Xunta. «Permitió que el centro siguiera funcionando con normalidad», afea. El Bloque exige explicaciones al gobierno gallego y que remita al Parlamento la documentación sobre las inspecciones de los últimos años.