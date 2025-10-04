El agua embalsada en la cuenca Miño-Sil supera en un 12% la media histórica

La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil hace balance del año hidrológico 2024-25 y concluye que termina con los embalses al 67,16% de su capacidad, en un 12,45% por encima de la media histórica. El presidente, José Antonio Quiroga, asegura que «a pesar de que las precipitaciones han sido escasas en los últimos meses, de junio a septiembre, la reserva de agua embalsada se encuentra en máximos para la fecha, y tanto los niveles piezométricos como los caudales fluyentes en los ríos de la demarcación se mantienen en valores en torno al promedio histórico para esta época del año».

Desde el 1 de octubre de 2024 se registró en la cuenca del Miño-Sil una precipitación acumulada anual media de 1.036,4 l/m2, un 9,5% por debajo de la media histórica de referencia, la serie 1980/81 - 2017/18, que presenta un valor promedio de 1.144,8 l/m2. En consecuencia, la precipitación del año hidrológico 2024/25 puede ser categorizada como «normal». Analizando la distribución mensual, pueden destacarse los meses de enero y abril como muy húmedos; octubre, húmedo; marzo y mayo, normales; noviembre, febrero y septiembre, secos; y diciembre, junio, julio y agosto, muy secos.

En cuanto a los embalses, a pesar de que la precipitación anual ha sido inferior a la media, el volumen actual representa el valor más elevado de la serie histórica (1999/00-2023/24). Este alto valor es probablemente debido a una menor demanda de su uso para producción energética.