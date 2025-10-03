Verea Vella, cien mayores en una calle sin dotaciones y una gran balsa de agua

El estado del entorno de la calle Verea Vella, en la que se ubica el grupo de viviendas sociales Santiago Apóstol próxima a O Ribeiriño, en el barrio de A Ponte, será tema de denuncia y debate en el pleno municipal de hoy en el Concello de Ourense, a través de una moción del PSOE, que dará voz a unos vecinos, un centenar de residentes, en su mayoría de avanzada edad y muchos con problemas de movilidad, que se sienten «totalmente abandonados por la falta de dotaciones y las barreras arquitectónicas de esa vía urbana.

La balsa de agua que dejó la fallida obra de unas torres y les genera insectos / Iñaki Osorio

Encajonados en medio de una vaguada, que les ha ido aprisionando con nuevas obras desde hace décadas, ahora la excavación colindante a estas viviendas, en donde iban a ir las Torres Copasa, un proyecto fallido pues se paralizó la concesión de licencia desde el Concello, ha dejado desde hace años un profundo hoyo que se ha convertido en una gran balsa de agua estancada que, además de su posible peligrosidad , pese a estar protegida, «genera una gran proliferación de insectos y mosquitos, en la zona», indica la portavoz socialista en el Concello, Natalia González, que defenderá hoy la moción en el pleno municipal.

«Estamos aislados»

Además, «hay problemas hasta para la accesibilidad cuando tiene que venir una ambulancia, no hay rebajes de acera para que caminen las personas que tienen problemas de movilidad o van en silla de ruedas y toda la urbanización está mucho peor que hace 50 años, cuando se hizo esta obra social», indica Gumersindo, un vecino del entorno próximo a las viviendas y que conoce la problemática.

Esta urbanización, conocida como Grupo Santiago, «lleva años soportando una situación de abandono por parte de Ayuntamiento de Ourense. Se trata de un grupo residencial en el que viven más de cien personas, en su mayoría de edad avanzada, que carecen de las condiciones mínimas que deberían estar garantizadas en una ciudad moderna e inclusiva», indica la portavoz socialista en el Concello.

Lamentan que, pese a que recientemente se anunció y se inició el proyecto del nuevo y próximo Parque Coto Canedo, «surgieron preocupaciones fundadas sobre la falta de información y transparencia del gobierno municipal sobre las obras de canalización que se quieren hacer en el entorno, así como sobre su incidencia directa en el día a día de Verea Vella.

Recuerdan que estos vecinos padecen deficiencias tan graves como las instalaciones de abastecimiento y saneamiento obsoletas, con tuberías de fibrocemento de más de cincuenta años atrás. También ausencia de accesibilidad universal, sin rebajes ni plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida, entre otras. El PSOE ya registró una solicitud formal en el mes de agosto para que el ejecutivo local actuara, pero afirman que no hubo respuesta y «los vecinos siguen sin certezas ni compromisos».

Piden eliminación de barreras y dotar parques

Las peticiones de los vecinos que se trasladan hoy al pleno y defenderá el PSOE en su moción, piden aprovechar las futuras actuaciones de instalación de colectores y canalizaciones para renovar las redes de abastecimiento y saneamiento de fibrocemento de Verea Vella. También ordenar el caos de estacionamientos en esta calle del Grupo Santiago Apóstol y reponer de manera urgente un muro colindante a las viviendas, evitando que se caiga.También garantizar la accesibilidad universal en la Rúa Verea Vella, con rebajes de aceras, plazas reservadas para personas con movilidad reducida y mejoras en los accesos al grupo residencial.Una de las peticiones es que desde el Concello se exija a Copasa, que busque solución a la acumulación de agua estancada en su obra parada. En sexto lugar, crear un nuevo espacio verde y de esparcimiento para el vecindario en caso de que desaparezca el pequeño jardín existente por las obras de canalización previstas, dotar otro.