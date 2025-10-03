Restablecida la circulación de trenes entre Lugo y Ourense

La circulación ferroviaria entre Lugo y Ourense quedará restablecida desde hoy tras permanecer cerrada a causa de los daños causados en la infraestructura por el incendio de Pantón del pasado septiembre. ADIF indica que, una vez extinguido el incendio forestal y reconocida la infraestructura, la circulación permanecerá abierta desde primera hora de la mañana de hoy, incluido el servicio comercial. Renfe comunica que los daños ocasionados por el fuego ya han sido reparados.