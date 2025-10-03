Pablo, un medallista olímpico ....en matemáticas: "Es una asignatura muy bonita; no hay que cogerle manía".

«Las matemáticas son una asignatura muy bonita y muy divertidas, más de lo que pueden parecer cuando se abordan en el instituto. Les diría a la gente que no les cojan manía, que busquen en redes otros métodos más divertidos que los de un instituto. Si le cogen manía no verán todo lo que le pueden aportar», explica Pablo Freire.

Son las palabras de todo un experto en la materia, pues a sus 16 años de edad, este estudiante de primero de Bachillerato del IES Lagoas de Ourense, ya conocido por su excepcional talento para las matemáticas, ha hecho póker, como se define coloquialmente a los futbolistas que marcan cuatro tantos en un mismo partido, pues acaba de conseguir su cuarto premio este año, tras alzarse en Chile con la Medalla de oro de Oro en la 40.ª Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas.

Este prodigio de los en la materia, acaba de volver de esta dura prueba celebrada en Araucanía, Chile, del 22 a 29 de septiembre de 2025, que reunió a delegaciones de 22 países, y es una de las competiciones académicas más exigentes del ámbito iberoamericano. Pablo obtuvo la puntuación más alta entre los 88 participantes.

Además, como explican desde el IES Lagoas donde cursa sus estudios, «este nuevo hito llega tras un año excepcional para Pablo: en enero fue medalla de oro en la Olimpiada Matemática Gallega; en abril fue medalla de oro en la fase nacional de la Olimpiada Matemática Española y en julio obtuvo medalla de plata en la Olimpiada Internacional de Matemáticas (IMO), celebrada en Australia» indican.

Pero este hombre tranquilo que, aunque dedica muchas horas la resolución de sesudos problemas matemáticos, tiene tiempo para cultivar aficiones como el bádminton, afirma, es hijo de una familia en la que el padre, la madre son matemáticos, y su hermana estudia esa carrera en la USC.

Detrás de un magnífico alumno, hay un profesor de matemáticas, Carlos Ferreira que le apoya. Explica que la prueba que le ha dado el oro a Pablo en Chile « incluye seis problemas muy difíciles, por eso se realiza en dos jornadas con una duración de 4 horas y media cada una. Es decir hora y media para cada problema».

Son problemas «digamos abiertos, no son conocimientos muy avanzados, ni es lo mismo que en ESO o Bachillerato, sino que suelen ser estrategias de resolución de problemas, y entonces lo que hacen es entrenarse mucho durante, resolviendo que les obligan a construir y resolver estrategias de toma de decisiones que pueden ser aplicables incluso a las humanidades», indica el docente.

Son alumnos con talento para la materia « y como dentro del aula hay que atender tanta diversidad, dad, desde hace ocho años tenemos un taller de matemáticas para estimular el talento de este tipo de alumnado , que vean la parte lúdica de as matemáticas y como se piensa, no todo algorítmico, pues otro modo para este tipo alumnos con esta capacidad puede ser hasta aburrido. No les llama la atención obtener el resultado correcto, sino saber el por qué llegamos».

Pablo Freire escucha con atención y reconoce, modesto que, aunque lleva cosechado premios desde los 14 año en olimpiadas de este tipo «eso no quiere decir que tenga o el mismo talento para todo, hay alumnos que se le dan mejor otras asignaturas que a mi» explica, p pese a su excelente expediente

Para Pablo este mundo que le está granjeando tantos premios, s, es también una forma de vida a la que dedica muchas horas porque en el futuro le gustaría «estudiar matemáticas y dedicarme a la investigación, en esa materia. Tal vez matemáticas abstractas, puras». Hay muchos problemas abiertos en este ámbito de conocimiento, y como m ente curiosa e inquieta, lo que le apetece «·es buscar solución a muchos problemas abiertos y sin resolver en el mundo de las matemáticas» explica. Ese reto «me apasiona», subraya.

Por eso invita a esos alumnos y alumnas que ven en esta asignatura el hueso "que tengan paciencia, indaguen por su cuenta y verán que hay canales de Youtube o matemáticos como Eduardo Sáenz de Cabezón, que es un gran divulgador y tiene el canal «derivando» que muestra las matemática desde un punto de vista más lúdico».