O Carballiño mejora el drenaje del aparcamiento del parque municipal
La zona se inunda cada vez que llueve con fuerza
A. F.
El Concello de O Carballiño inicia el lunes las obras para mejorar el drenaje de aguas fluviales en el aparcamiento del parque municipal, un espacio muy utilizado por vecinos y turistas que se desplazan en vehículo propio. El sistema actual de evacuación no es suficiente cuando llueve intensamente, lo que provoca que la zona se inunde.
Elvira Torres, concejala de Medio Ambiente, explica que «está financiada al cien por cien por Augas de Galicia y supondrá una mejora importante para garantizar la seguridad y comodidad de los vecinos». El plazo de ejecución es de un mes, en el que se irán alternando zonas para dejar siempre un espacio disponible para estacionar. Se mejorará la recogida de pluviales, conduciéndolas hasta el punto de recogida. Incluye la construcción de una arqueta de reunión, la instalación de una tubería y un sumidero para recogerlas en zona pavimentada y también una tubería.
