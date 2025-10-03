«Quiero que quien vea la película se pregunte qué haría en esa situación»

«Perdí la cuenta de cuantas veces fui a la isla», cuenta Miguel Ángel Delgado tras la entrevista, horas antes de realizar el estreno a nivel Galicia de su filme en el OUFF. Los más de cuatro años de documentación y trabajo sobre San Simón y sus represaliados, junto al cierto rechazo que sufrió ante posibles inversores por hacer «una película más sobre el tema», están teniendo ahora su recompensa: las tres funciones en venta hasta la fecha (sus presentaciones en San Sebastián y Ourense, más una adicional en Ponte Vella hoy a las 22.00 horas) han agotado las entradas, y su eminente estreno en cines comerciales este 24 de octubre promete emocionar a lo grande.

—Comentaba que conoció la historia de San Simón de manera más o menos casual. ¿Cómo fue ese proceso desde el primer contacto hasta que decidió contarla en una película?

Cuando investigaba sobre otros lugares de represión dentro de un proyecto artístico sobre «islas cárceles», abrí un campo de sensibilidad hacia esos espacios. Así descubrí San Simón, y cuando alguien me contó que había sido un campo de concentración, fue un golpe muy fuerte. Piensas: «otro lugar marcado por el franquismo, por el dolor, por la represión…», pero no tan evidente ni conocido más allá de su ría. Esa mezcla de invisibilidad y fuerza histórica me llevó a la necesidad de investigar más. Para mí era fundamental emocionarme con el tema, porque si no me emociona, no puedo transmitir emoción. La película tiene el deseo de poder transmitir ese seísmo interno que yo tuve cuando me dijeron: «esto es un campo de concentración».

—¿Recuerda su primera visita a San Simón?

Sí. Pedimos los permisos y Ramón, el barquero, nos llevó desde Cesantes. No quise entrar directamente en la isla, sino que le pedí que la rodeáramos. Hay una película de unos cineastas franceses que me encanta, en la que cuentan la historia de una isla de la Segunda Guerra Mundial filmada desde un barco que da vueltas alrededor, y quise recrearlo. Esa primera vuelta fue muy significativa para mí. Fue pura emoción, sin elaboración intelectual: el descubrimiento de San Simón tal cual.

—La mayoría de las obras que se habían hecho hasta ahora sobre la cárcel de San Simón partían de autores que ya conocían la historia por cultura local, pero en su caso, usted llegó desde fuera. ¿Cómo influyó esto en el resultado final?

Tuvo mucho que ver, e hizo que el resultado final fuese fruto de interrogarme a mí mismo. Me cuestioné qué quería contar, cómo, desde dónde, cuál era mi punto de vista… También tuve las ganas de investigar mucho, y profundicé dirigiéndome a autores como Gonzalo Amoedo, que había hecho un trabajo increíble de recopilación de la información. Este proceso me permitió reflejar la naturaleza de la historia de la colonia de San Simón, que es una memoria fragmentada. La película trabaja sobre la elipsis porque lo que sabemos de la colonia es eso: momentos, situaciones o historias, pero no el relato total. Ni siquiera en los archivos se conserva toda la documentación; todavía a día de hoy nos cuesta poner números concretos finales de la colonia. La isla, además, ha ido creando su propia mitología con fugas, asesinatos, sacas… Todo eso se ha consolidado en la memoria colectiva y era importante apoyarme en ello con rigor.

—Precisamente, para la obra ha colaborado con mucha gente de la zona que no conoce la historia por los libros, sino por la cultura oral. ¿Se refleja esto en la película?

Sí, claro. De hecho, uno de los grandes cambios de la película vino del primer casting, que hicimos en el auditorio de A Xunqueira (Redondela) y al que acudió mucha gente que compartió generosamente sus historias familiares. También colaboramos con el Obradoiro de Estudos Fernando Monroy, con el Colectivo Republicano de Redondela y con otros grupos de memoria. Ellos me ayudaron a entender que San Simón es un lugar querido, pero marcado por una historia dura. Ese doble sentimiento quedó muy presente en la película.

—En un contexto en el que nuevas generaciones de toda España hacen a menudo cierta apología al franquismo, ¿cree que esta película puede concienciar a las juventudes (principalmente las de Redondela y alrededores, al tener a San Simón como muestra evidente) sobre la represión?

Sí, sin duda, y espero que así sea. La película no es una recreación histórica al uso, sino que busca que los espectadores puedan reconocerse en los personajes. Por eso elegimos un elenco joven, actual, que actúa como espejo para las nuevas generaciones. Quería que la historia no pareciera lejana, sino cercana, que invitara a preguntarse: «¿Qué haría yo en esa situación? ¿Intentaría escapar?». Creo que eso genera un diálogo directo con los jóvenes. Al mismo tiempo, es cierto que la educación en España ha dejado este tema muy de lado durante décadas, y eso pesa. Además, vivimos un contexto global de auge de la extrema derecha. Por eso la pedagogía y la memoria son más necesarias que nunca.

—Recientemente San Simón ha sido reconocida oficialmente como lugar de memoria democrática. En ese acto se criticaron actividades pasadas en la isla, como festivales o competiciones de bachata, por no respetar la historia de la isla. ¿Qué opinas sobre el uso que debe hacerse de San Simón?

Creo que es fundamental armonizar los usos de la isla con el respeto a su pasado traumático. Así lo manifestaron también colectivos como la Iniciativa Galega pola Memoria o el colectivo republicano de Redondela. Las asociaciones de memoria llevan años trabajando en contextos complicados y es necesario escucharlas. Cualquier actividad que se haga debe partir de esa sensibilidad hacia lo que ocurrió en San Simón, no entiendo por qué debe haber resistencias a ello, no le encuentro la explicación.

—Ahora que la película está en fase de distribución, ¿ha vuelto recientemente a la isla?

Sí, incluso después del acto de reconocimiento como lugar de memoria. El 7 de septiembre participamos en unas jornadas organizadas por la Fundación 10 de Marzo y la Xunta pola Memoria. Hubo investigadores, familiares de víctimas, asociaciones, más de 200 asistentes. Proyectamos el tráiler, compartimos experiencias y escuchamos testimonios de familiares. Fue un encuentro muy emocionante y necesario, que ojalá se repita muchas veces.