Mención estatal a Ribadavia por un juego digital que realiza un recorrido virtual por la localidad

A.F.

Ourense

La Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX) de Ribadavia obtiene un reconocimiento nacional de su proyecto ‘Ribadanime’, una iniciativa digital e interactiva seleccionada para formar parte del Catálogo de Experiencias Locales de Juventud, que promueve el organismo estatal Injuve a través de la Red Española de Servicios de Información Juvenil. Este catálogo recoge iniciativas innovadoras desarrolladas por más de 3.000 servicios de juventud de España. El objetivo es difundir y compartir buenas prácticas que puedan servir de inspiración a otras entidades.

‘Ribadanime’ destaca como una experiencia pionera en el medio rural gallego, que combina creatividad, tecnología y dinamización cultural. Se trata de un videojuego interactivo de tipo visual novel con herramientas abiertas y apoyo de tecnologías de inteligencia artificial. Su objetivo es aportar información juvenil a través de formatos digitales atractivos, alineados con los intereses de la juventud actual. El juego está protagonizado por Alex, la mascota oficial de la OMIX, que guía a los jugadores en un recorrido virtual por Ribadavia.

