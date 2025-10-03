De la lucha por un paritorio digno a dar a luz allí: «Non hai intimidade nin espazo»
Mujeres que se movilizaron para reclamar unas instalaciones adecuadas para el parto y el ingreso en Ourense se reafirman, tras su experiencia, en que hay carencias: de las promesas de la dirección a su «decepción»
Durante semanas lucharon unidas, volcando su esfuerzo individual en las metas compartidas del colectivo de mujeres embarazadas y de buena parte del personal sanitario. Se movilizaron varias veces, detrás de las pancartas y el megáfono, a las puertas del hospital de Ourense y secundaron más acciones para reclamar condiciones dignas en el paritorio de la ciudad, en las instalaciones en principio temporales que dan servicio a madres y bebés tras el traslado de las unidades desde el vetusto bloque materno infantil. En avanzado estado de gestación afrontaron la recta final del embarazo contribuyendo desde el activismo al objetivo de mejorar las cosas. Cuando les tocó a ellas dar a luz comprobaron desde su experiencia las carencias que, en su opinión, presentan los espacios elegidos para la ubicación temporal del área de partos y los cuartos de ingresos.
Dos meses después de la mudanza, que la dirección sanitaria de Ourense y el Sergas consideran un avance con respecto a las viejas instalaciones del Materno Infantil —la Xunta ha invertido 2,7 millones de euros y cree garantizados la calidad asistencial y derechos básicos como la privacidad—, tres protagonistas de las reivindicaciones que después dieron a luz en el paritorio provisional del CHUO, así como otra mujer de entre las que, por la incertidumbre, deciden acudir a otro hospital, cuentan sus vivencias en un encuentro con FARO. Y advierten: «Se non chegamos a movernos as instalacións estarían aínda peor. Queremos seguir dándolle voz a esta situación».
La segunda hija de Xulia González, de 41 años, nació el 13 de septiembre. «Estiven na habitación case ata o expulsivo, porque as salas de dilatación estaban ocupadas. Na habitación intentei usar a ducha para aliviar a dor, pero as dimensións eran duns 60 x 60. As habitacións son moito máis reducidas ca antes: collen unha mesiña, a cama e hai un oco no medio no que non collen sequera dous berces en paralelo. Tivémolos que colocar en fila», describe. Xulia compartió la habitación con otra mujer. «Esa intimidade que se espera á hora de dilatar foi imposible no meu caso. Sentíame incómoda, sen ningunha separación».
Cuando la llevaron a la sala de partos, el expulsivo se desarrolló rápidamente. «A matrona foi estupenda, fixo todo moi íntimo dentro das posibilidades. Pero escóitase á muller do lado, ata susurrar cando entran a dicir algo noutras salas», constata. Con su bebé, la llevaron al espacio compartido para el puerperio inmediato, a la sala de despertar, donde las camas están separadas por cortinas. «Ves pasar todo, escoitas perfectamente o caso que tes ao lado. Claramente non hai intimidade», dice.
Su experiencia la reafirma en que hacen falta mejoras en las instalaciones, como ella mismo reinvidacaba junto al colectivo, detrás de la pancarta. «Son necesarias habitacións individuais e as salas de dilatación son minúsculas», resalta. «Insistíronnos moito en que os espazos ían ser suficientes e que iamos estar moi cómodas. Os días antes do parto agarrábame a esas promesas, para tranquilizarme, para autoconvencerme e ir tranquila, pero levei unha decepción».
Laura Pérez, de 38 años, es madre por segunda vez, de una niña, tras tener a su primer hijo en 2023. Parió a la bebé el 12 de septiembre. «As habitacións son moitísimo máis pequenas, non hai espazo para dúas mulleres con acompañante e dous berces. O baño é minúsculo e ademais compartido». Comenzó a dilatar en la habitación y completó esa fase en una de las salas del paritorio. «Había moi pouco espazo, non tiña libre movemento, estaba coa pelota no bordo de cama e só podía pasear arredor», relata. «Escoitábanse os ruídos. Illarse nestas instalacións é moi difícil. No meu primeiro parto estiven na sala de parto natural, non ten nada que ver», compara. «Non é un lugar cómodo, non hai intimidade ningunha», resume.
Las luces en el paritorio de Ourense no pueden apagarse desde cada sala, debe hacerlo el personal. Las matronas suplen esa deficiencia con pequeñas lámparas para crear un ambiente más agradable, para procurar la tranquilidad que es importante para facilitar el parto fisiológico. «O persoal foi o mellor desta experiencia. Grazas a elas considero que tiven un parto bo. As profesionais son as que merecen a pena», elogia Laura.
Ayelen Fonseca, de 25 años, dio a luz el 4 de agosto a su segundo hijo. En varias manifestaciones ejerció de portavoz de todas, megáfono en mano. Con su experiencia propia en el polémico paritorio, «pasou o que sabiamos: que nada do que nos dixeron era verdade», afea. «Nin estás illada do ruído, nin pasas o proceso completo na sala de dilatación. Todo foron mentiras. Sentímonos defraudadas, como se se riran na nosa cara», critica.
Cuando Ayelen se encontraba en el control de monitores dentro de una sala de dilatación, «cadroume cunha muller na sala xusto do lado e foi horrible, escoitábase moito. A miña parella levou uns auriculares con cancelación de ruído e foi como estiven, coa música a tope», describe.
«Vives o teu proceso tentando relaxarte para non pasalo tan mal e poder ter un pouco de tranquilidade, pero con outra muller berrando ao lado non podes», expone desde el ejemplo. En el puerperio inmediato, en la sala de despertar, con los boxes entre cortinas, notó «moitísimo frío. E está pasando todo o persoal por diante, contigo recén parida». Después, en la habitación de la planta, durante el ingreso, «estiven soa pero co baño compartido co outro cuarto. É desagradable porque danse situacións incómodas como que o meu marido entrou e xusto pasaba a outra muller ducharse. Aínda que estean as dúas portas pechadas, a través do baño escóitase todo».
El 24 de julio nació la primera hija de Sara Seoane, de 31 años. Ante la incertidumbre, decidió parir en el hospital de Verín. «O motivo da miña elección foi ter unha atención máis individualizada e máis intimidade. O trato foi incrible, fantástico. Coñezo dúas mulleres que tamén irán alí dar a luz, e sei de máis que pensan moverse a outro hospital pola situación de Ourense». En Verín notan el efecto. «Hai bastante impotencia de ver que as cousas seguen igual, e o que menos conten sexan as mulleres. Sentímonos esquecidas. Conseguimos que mellorasen as condicións pero o proxecto seguiu cara adiante. É bastante frustante».
