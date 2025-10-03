Juzgan en Ourense a un padre acusado de violar a su hija menor de edad y con autismo

La Audiencia Provincial de Ourense decidirá si hay pruebas suficientes para condenar a un hombre que está acusado de un delito continuado de agresión sexual con acceso carnal, por violar presuntamente en varias ocasiones, en el domicilio, a su hija menor de edad. Se trata de una víctima especialmente vulnerable, porque tiene trastorno del espectro autista. La Fiscalía mantuvo su petición de condena después de la práctica de las pruebas en el juicio, que tuvo lugar a puerta cerrada, este jueves. El ministerio público solicita 15 años de prisión. También está personada una acusación particular.

Los hechos tuvieron lugar presuntamente en el domicilio común de víctima y acusado entre los años 2023 y 2024, según el escrito de calificación del ministerio público. La Fiscalía pide, además de la pena de prisión, que el encausado sea condenado a una inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad en relación con la menor durante un tiempo de 10 años, así como a la prohibición de aproximarse a ella, a una distancia mínima de 300 metros, sin que tampoco pueda comunicarse con la afectada por un periodo de 18 años, si prospera la solicitud de la Fiscalía. Además, la acusación pública pide la inhabilitación especial de este acusado para ejercer cualquier tipo de profesión, sea retribuida o no, que conlleve un contacto regular con menores de edad.

El sospechoso también se enfrenta a una solicitud, por parte de la Fiscalía, de una pena de libertad vigilada, que se ejecutaría con posterioridad a la condena. Para reforzar la protección de la víctima, la Fiscalía solicita que esta medida consista en una prohibición adicional de aproximarse a la perjudicada a una distancia mínima de 300 metros así como de comunicarse con ella por un tiempo de diez años más. En total, la petición de alejamiento que hace el fiscal suma 28 años. Además, el ministerio público quiere que, en caso de una condena, el encausado se someta a programas formativos en materia de educación sexual.

La Fiscalía de Ourense también plantea una solicitud de responsabilidad civil si la causa termina con una sentencia contraria al acusado. El ministerio quiere que este sospechoso de violencia sexual indemnice a su hija con la cantidad de 6.000 euros, para compensar los daños morales presuntamente causados. Además, la institución pública solicita a la Audiencia Provincial que establezca en la sentencia una pensión de alimentos a favor de la menor de edad, con una cifra de 200 euros mensuales.