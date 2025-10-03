Juristas y científicos abordan el impacto del clima extremo

Grandes incendios, como los que arrasaron más de 105.000 hectáreas en Ourense en agosto; olas de calor cada vez más habituales y persistentes; sequías, inundaciones, tormentas severas... Los riesgos del cambio climático y los episodios extremos impactan en la sociedad en varios ámbitos, también al campo jurídico. Para ahondar en esta relación, la Facultad de Derecho del campus ourensano acogió este jueves una jornada, dirigida por los catedráticos de la UVigo Pablo Raúl Bonorino y Raquel Olalla Nieto, en la que participaron expertos del ámbito jurídico y de la ciencia, además de estudiantes.