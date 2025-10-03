Jácome elimina dos direcciones generales, una de ellas la de IA

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha acordado a golpe de decreto crear una nueva Dirección Xeral de Administración Digital, Transparencia y Sistemas de Información en el Concello, para la que busca responsable, y que nace tras «cargarse» también por decreto otras dos direcciones generales del Concello, la de Servicios Generales, Transparencia y Sistemas de Información y la de Innovación e Inteligencia Artificial, esta última fallida, tras fracasar hace años el gran proyecto de convertir Ourense en la capital española de la IA. La supresión de ambas direcciones xerais supone también la destitución de ambos directores xerais, según indica el decreto.

Esta nueva Dirección Xeral de e Administración Digital, Transparencia y Sistemas de la Información para la que ya se busca un director xeral que debe ser funcionario de clase A, debe seguir promoviendo y potenciando proyectos para mejorar la digitalización del Concello de Ourense, una administración que Jácome siempre ha insistido en que está oxidada.

También tiene entre sus cometidos mejorar la eficiencia y agilidad de esta prestación; coordinar la administración electrónica del Concello; preparar estrategias de datos abiertos y la interoperabilidad y reutilización de datos e información entre los servicios municipales. Acciones formativas o de ciberseguridad, así como la prestación de apoyo técnico a los concejales delegados para la dirección y coordinación y ocuparse del portal de transparencia municipal serán algunos de los muchos metido del futuro director o directora xeral.