Expertos valoraron el poder del urbanismo para paliar incendios

La arquitectura y el urbanismo inteligentes, como paliativo ante los incendios más demoledores. Es el objetivo de la jornada celebrada ayer en la delegación de Ourense del Colegio de Arquitectos de Galicia (COAG), bajo el título «El fuego a las puertas. Urbanismo preventivo en incendios de 4ª generación», con motivo del Día Mundial de la Arquitectura que se conmemorará el día 6 de octubre.

En ellas, tres expertos abordaron esta temática. El ingeniero de Montes y profesor de la Escuela de Ingeniería Forestal de Pontevedra de la UVigo, Juan Picos Martín, realizó un inventario de las parcelas y viviendas afectadas por la peor ola de incendios de la historia de Galicia. Según relata, los fuegos de agosto en Ourense «arrasaron 100.000 hectáreas, sumaron un perímetro de más de 4.500 kilómetros y amenazaron a 11.000 construcciones». Picos, que es también coordinador del programa europeo Firepoctep +, que estudia como fortalecer la prevención y la extinción de incendios en la región transfronteriza entre España y Portugal, señaló que, ante la posibilidad, cada vez más alta, de que se repita un escenario como el de este verano, propuso evitar materiales inflamables en el exterior de las casas, lo que puede ayudar a ganar dos horas ante un frente que avanza .

A continuación, el arquitecto urbanista, especialista en planificación territorial y del paisaje, José Antonio Hoyuela Jayo que expondrá cuestiones relativas a la «Planificación, riesgo e infraestructura verde», analizando su trabajo en la provincia de Ourense, para lo cual está elaborando, junto con la Universidad da Coruña (UDC), una guía destinada a la Estrategia de la Infraestructura Verde de Ourense orientada a la redacción de las futuras agendas verdes locales.

El experto señaló que la Estrategia Verde para Ourense se concibe como un instrumento flexible, compuesto por un centenar de mapas (paisajes, infraestructuras, áreas de cultivo, etc.), cruzados con una matriz de servicios ecosistémicos. «Estos mapas se ofrecen a cada alcalde, en forma de catálogo de soluciones, ideas y tecnologías innovadoras, de manera que cada municipio pueda seleccionar qué servicios ecosistémicos activar cómo prioritarios en función de sus necesidades locales y de las tecnologías.

Finalmente, la bióloga Otilia Reyes Ferreira, que habló de «Estrategias de regeneración natural tras incendio forestal» y analizó las especies más adecuadas para cada ecosistema.