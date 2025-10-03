La Escuela de Artes y Oficios vuelve con récord de matrícula
El centro inicia el curso con más de 250 alumnos tras ampliar el horario docente, que añade 60 minutos diarios a las clases
d. a.
El Centro Cultural Marcos Valcárcel contará este año con más artesanos que nunca. El inicio del curso 2025/2026 trae consigo un récord absoluto de matrícula: supera los 250 alumnos entre las diferentes disciplinas, lo que supone un incremento de 20 inscripciones frente al curso pasado.
Este «notable crecemento», según explica la Diputación de Ourense, se debe a la ampliación del horario docente que se llevó a cabo en enero de 2024. La modificación permitió que el pasara de dar clases de 19.00 a 21.00 a empezar la jornada a las 16.00 horas, duplicando la disponibilidad del profesorado.
Un año más, la disciplina de dibujo y pintura es la más reclamada. Serán más de 90 alumnos los que aprenderán sobre esta arte, manteniendo los números de los últimos cursos. Por su parte, cerámica, la segunda modalidad más demandada, presenta el crecimiento más notable: de los 67 matriculados del 2024/2025, la cifra pasa a 80 aprendices de alfareros esta tanda. Talla de madera y modelado en barro completan la oferta educativa con 40 adscritos cada una.
Aunque los profesores estarán disponibles todas las tardes, para organizar las clases se crearán grupos de trabajo en función de la matrícula y la disponibilidad del alumnado. Además, las obras que se creen en los talleres verán la luz igual que en cursos pasados, pues ya es habitual que la escuela organice diversas exposiciones, tanto en la biblioteca pública «Nós» como en el propio centro cultural Marcos Valcárcel. En el acto de apertura, el vicepresidente segundo de la Diputación de Ourense y diputado de Cultura, César Fernández, señaló que la institución está «no seu mellor momento».
