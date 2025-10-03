Correos dedica un sello a Castro Caldelas

Correos emitió ayer un sello dedicado a Castro Caldelas, considerada una de las localidades más emblemáticas y hermosas de Ourense . La emisión se incluye dentro de la serie Pueblos con Encanto, con la que cada año Correos rinde homenaje al valor monumental y geográfico del país.El sello se distribuye en una tirada de 70.000 ejemplares.