Correos dedica un sello a Castro Caldelas
Correos emitió ayer un sello dedicado a Castro Caldelas, considerada una de las localidades más emblemáticas y hermosas de Ourense . La emisión se incluye dentro de la serie Pueblos con Encanto, con la que cada año Correos rinde homenaje al valor monumental y geográfico del país.El sello se distribuye en una tirada de 70.000 ejemplares.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Condenados los padres de un menor que faltó a clase todo el curso más dos meses del siguiente
- Un ourensano que trabaja en Vigo logra en el TSXG un 80% de teletrabajo y una indemnización por daño moral
- La Xunta cierra una vivienda comunitaria de mayores en Amoeiro por «deficiencias muy graves»
- Mesas informativas en la calle para frenar el caos del cuarto cambio de líneas de bus
- Un abogado de Ourense acumula dos sentencias por estafar a clientas ratificadas por el TSXG
- Acusado de sacar un ojo a uno de sus gatos, echar veneno al perro y arrancar plumas a las gallinas
- Ourense es «un punto sensible y de interés» para el narco, avisa la Fiscalía
- «Habitar o baleiro»: el rural gallego como memoria y resistencia en el OUFF