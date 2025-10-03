Concluye la obra de la OU-0513, que une Rairo y O Cumial

La Diputación de Ourense ha invertido casi 300.000 euros en nuevas aceras y firme en la carretera provincial que enlaza Rairo con O Cumial. El presidente, Luis Menor, supervisó ayer el resultado de las obras realizadas por el área provincial de Infraestructuras en la OU-0513. Se trata de un proyecto que «supone una notable mejora de la seguridad tanto para los peatones como para el tráfico, al circular por un trazado más seguro». Menor destaca que es la principal vía de acceso a la ciudad de Ourense desde O Cumial, en la que se contabiliza una media diaria de tráfico que supera los 2.500 vehículos.

El proyecto de reforma se ha ejecutado en dos fases. Primero se realizaron los trabajos a partir de la glorieta situada al final de la calle Ramón Puga, en la nueva urbanización de Barrocás. En esa fase se invirtieron más de 48.000 euros y las obras concluyeron el pasado mes de julio. En la segunda parte se renovó la capa de rodaje de 2,2 kilómetros de esta carretera. A esa tarea de destinaron más de 241.000 euros. Los trabajos terminaron a finales del verano.