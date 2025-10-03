La Casa da Mocidade da Valenzá abre los sábados
Barbadás amplía el horario de otoño e inverno de la Casa da Mocidade da Valenzá, que abrirá los sábados. Por la tarde, de 16.30 a 20.30 horas, de martes a sábado. Por las mañanas, de 8.30 a 14.30 para trámites administrativos.
