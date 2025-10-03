El campus universitario de Ourense, declarado espacio libre de humos

Un convenio entre la UVigo y la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Ourense permite la declaración del campus como espacio libre de humo y aerosoles. La iniciativa, a la que se adhiere la universidad, fomenta la creación de lugares públicos libres de la exposición al tabaco y al vapeo. En un entorno estudiantil es un plus de prevención y de protección para la juventud, con una acción que deja de normalizar el consumo, promueve una vida saludable y apoya a los que quieren abandonar la adicción.

En el acto de presentación de esta iniciativa, que coincidió con el Día de las Universidades Saludables, participaron este jueves el presidente provincial de la AECC, Germán Rodríguez-Saá; el vicerrector del campus de Ourense, Francisco Javier Rodríguez; así como la vicerrectora de extensión universitaria, Susana Reboreda. La UVigo aplicará y difundirá las medidas sobre la prohibición de fumar en el campus. Por su parte, la AECC aportará los recursos de señalización —como ya es visible en el entorno de la biblioteca—, acciones formativas y servicios de apoyo para quienes quieran dejar el tabaco. «É unha medida moi boa; estamos nunha universidade, nun lugar onde prima a educación, e aquí estamos falando de educación fronte aos malos hábitos», destaca el vicerrector. El tabaco causa el 30% de los tumores.