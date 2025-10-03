Caminata solidaria en A Peroxa el 12 de octubre
El Concello da Peroxa organiza, junto con la Fundación Neuroburgas Dano Neurolóxico, la VIII Andaina Solidaria, el día 12 con salida de la Praza do Concello a las 9.30 horas. Inscripción a 8 euros de los que 5 son para la fundación.
