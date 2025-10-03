Aguas residuales en la Avenida del Balneario de O Carballiño

Los vecinos de la Avenida del Balneario, en O Carballiño, denuncian una grave situación de insalubridad debido a las deficiencias de este vial. Exigen al Concello de O Carballiño una solución inmediata ante los continuos desbordamientos de aguas residuales y la falta de limpieza tras las lluvias. Ante esta situación, este pasado fin de semana se reunieron para analizar las graves deficiencias de este lugar. Acordaron nuevas acciones para exigir soluciones. Entre los problemas que afrontan están las inundaciones que se llevan produciendo desde hace años. Aseguran que la situación ha empeorado considerablemente después de las obras realizadas en las calles Brasil y Cuba. Desde entonces, «con cada episodio de lluvia, las alcantarillas se desbordan, las tapas saltan y las aguas residuales terminan vertidas en la vía pública», afirman los residentes afectados de la zona.

El problema no solo se limita a las inundaciones. Denuncian que, después de cada desbordamiento, la calle queda cubierta de restos, toallitas y residuos que permanecen durante meses sin ser retirados, generando olores insoportables que «hacen imposible convivir con normalidad».

Los perjudicados recuerdan que, ya en el año 2023, ante el deterioro progresivo de la situación, los residentes organizaron una recogida de firmas en la que participaron más de 150 vecinos del barrio, con el objetivo de instar al Concello de O Carballiño a actuar de manera urgente. Denuncian que hasta la fecha no se ha realizado ninguna actuación efectiva.

Ante esta falta de respuesta institucional, los afectados reclaman una solución inmediata y advierten de que, si no son escuchados, se verán obligados a valorar más medidas para defender su derecho a vivir en un entorno limpio y seguro. «Estamos hartos de vivir entre olores pestilentes y calles convertidas en alcantarillas a cielo abierto. No podemos soportar más esta situación», advierten los afectados.

Otro problema que soportan un grupo de vecinos del tramo final de la Avenida del Balneario son las roturas de tuberías, una o dos veces al año, que dejan a varios edificios sin suministro durante incluso toda la mañana, o hasta primera horas de la tarde en algunas ocasiones.