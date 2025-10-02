Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Xunta lanza por aire 60 toneladas de paja para alimentar a la fauna

El helicóptero, cargando las pacas de 200 kilos. | FdV

L. g.

Ourense

La Xunta ha iniciado un operativo aéreo para repartir 60 toneladas de paja destinadas a la fauna silvestre que quedó sin alimento tras los devastadores incendios. El despliegue arrancó en Carballeda de Valdeorras, donde un helicóptero lanza pacas gigantes —de hasta 200 kilos— en zonas de difícil acceso.

La medida busca ayudar a herbívoros como corzos y ciervos, además de aves, a encontrar alimento este otoño en entornos donde el fuego arrasó su hábitat. El plan se extenderá a otros nueve municipios, entre ellos Larouco, A Veiga, Chandrexa de Queixa, Manzaneda y Vilariño de Conso.

