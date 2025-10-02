La Xunta adjudica el nuevo centro de salud de Boborás

El Sergas ha ajudicado a la empresa Coviastec la construcción del nuevo centro de salud de Boborás, por un importe de 1.816.809 euros. La nueva edificación permitirá ampliar en más de 200 metros cuadrados la superficie del actual centro de salud, hasta los 786 metros cuadrados, posibilitando también la ampliación de sus servicios. El plazo de ejecución, de 16 meses. La construcción permitirá disponer de una consulta para la salud de la mujer, una consulta polivalente de urgencias y otra para los pacientes respiratorios. Además, contará con dos consultas de medicina, dos de enfermería y también una nueva sala de juntas.