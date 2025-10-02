Vacunas para viajar por el mundo

José Manuel Alonso, de 67 años, viajó a Brasil el 26 de agosto. Dos semanas antes estuvo en la consulta del viajero del hospital de Ourense, donde le administraron la vacuna contra la fiebre amarilla. «Creía que no sería necesaria ninguna pero, al consultar la información mientras preparaba el viaje, vi que recomendaban la de la fiebre amarilla para ir a zonas tropicales, así que por precaución decidí acudir». José Manuel partió a Brasil con su pareja, con estancias en Río de Janeiro, Victoria y Belén. Uxía Sánchez, de 24 años, se marchó el 4 de septiembre a Tailandia, para disfrutar de dos semanas de vacaciones en un viaje con amigas. Entre la experiencia previa de una conocida, que la informó de que necesitaría vacunarse, más la información que buscó al organizar la ruta, la joven se enteró de que era preferible inmunizarse antes de acudir al país asiático.

La citas se pueden concertar directamente, por teléfono o de manera presencial. La demanda es más elevada durante la época de vacaciones, sobre todo en verano, aunque el servicio atiende todos los meses del año a personas que viajan por el mundo. Al cierre de este agosto, la cifra ascendía a 989, con un total de 1.654 vacunas administradas, 1.060 inyectables. Algún viajero recibió hasta cinco. La consulta atiende a población de cualquier área sanitaria, así como de todas las edades, desde la etapa pediátrica a la vejez. A muchos viajes acuden familias al completo.

En enero se administraron 163 vacunas; 143 en febrero; 163 en marzo; 177 en abril; 219 en mayo; 256 en junio; 293 en julio y 243 en agosto. Las cifras asistenciales crecen cada año, con una pequeña lista de espera. A fecha de 12 de agosto —cuando se realizaron las entrevistas para esta información—, se estaban dando citas para mediados de septiembre. En épocas del año distintas al verano la demora es menor. Las consultas son presenciales y funcionan como servicio público, universal y gratuito, aunque los pacientes no sean del área sanitaria, de Galicia o España. Cuando no existe historial de esas personas, el servicio de admisión habilita un número provisional para permitir la atención.

Países más habituales

Los principales destinos son Tailandia, Indonesia, Senegal, India, Egipto, Brasil o Vietnam. Entre los colectivos que acuden al hospital de Ourense para la inmunización preventiva están cooperantes de ONG y estudiantes que irán de viaje y necesitan cumplir el requisito burocrático de la vacuna que les solicitan en algunas fronteras.

El doctor José Luis Uribe, del servicio de Medicina Preventiva, es uno de los profesionales que se dedica a las consultas de los viajeros en el CHUO. «De forma más habitual, los viajes suelen estar organizados con destinos en zonas turísticas, en rutas establecidas, de manera que los riesgos son menores que cuando se va por libre», introduce el especialista.

A la hora de decidir qué tratamiento preventivo es el más adecuado, se tienen en cuenta el país de destino, la localización, las patologías que presenta la persona además de la actividad que pretende desarrollar durante el viaje, el tipo de rutas previstas y la posible interacción social. También se incide en los posibles riesgos ambientales, como la bebida, la comida, la exposición a los mosquitos o a una zona de baño contaminada.

Los profesionales abordan los posibles riesgos asociados al viaje en una entrevista con el paciente, tras la que se decide la pauta de vacunas y se dan recomendaciones. Además, se prescriben las vacunas «que consideramos oportunas según el tipo de situación, viaje, viajero y localización», resume Uribe.

Cuando el destino es Asia suele recomendarse la inmunización contra la fiebre tifoidea y la hepatitis A. Contra la malaria se pauta una profilaxis médica, que consiste en una toma de mediación que comienza antes del viaje y continúa después. La fiebre amarilla está más extendida en Sudamérica, con un brote importante en verano en Colombia, así como en el África Subsahariana. La vacunación contra esta enfermedad, al igual que otros sueros de virus vivos, como el que se dirige contra el dengue —otra enfermedad que transmite la picadura de mosquitos portadores de la infección—, requiere especial cuidado con las personas con problemas inmunológicos. Los sanitarios mantienen actualizado su conocimiento sobre el estado de alertas infecciosas en el mundo, a través de recursos informativos especializados como el CDC, el centro de control de enfermedades de Estados Unidos. Además, el Ministerio de Sanidad envía avisos a los centros de vacunación internacional, red de la que forma parte el CHUO. «El cambio que he notado en los últimos años es que la gente demanda más este servicio, porque se viaja más por obligaciones profesionales y también por placer. Atendemos a personas de todos los perfiles, de jóvenes a mayores», indica Uribe.

La enfermera Ana Pérez, experta en patología del viajero, inocula la pauta de las vacunas, aporta consejos y resuelve dudas. «A vacina da hepatite A ten dúas doses, a segunda pasados entre seis meses e un ano. A tifoidea pode ser oral ou inxectable: dura entre un e dous anos a primeira, e tres anos a segunda. A vacina da febre amarela, que queda para toda a vida, ten un efecto retardado, polo que pode dar reacción pasados tres días ou sete, así que incides co paciente nesa posibilidade para que se dea conta de que pode ter esa reacción, que é normal». En las épocas de mayor demanda ve a más de 20 personas. «Hai algunhas que veñen máis nerviosas, pero pensan na viaxe e as preocupacións marchan todas. Adoita haber viaxeiros que repiten, case todos os anos».