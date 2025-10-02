Tres jóvenes aceptan multa y pagan los daños que provocaron en dos coches a medianoche
Depositaron antes del juicio el dinero para indemnizar a los perjudicados
J. F.
Antes del juicio depositaron la cantidad de dinero necesaria para compensar a los perjudicados por su conducta incívica. Las indemnizaciones saldrán de ese adelanto. Tras la aplicación de la atenuante de reparación del daño, la pena impuesta a tres jóvenes que ocasionaron desperfectos en dos vehículos estacionados en la calle en Ourense, pasada la medianoche del 14 de noviembre de 2021, se reduce al pago de 540 euros de multa cada uno. Los tres carecen de antecedentes penales.
Un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía, la acusación particular y las defensas resuelve el procedimiento penal con el reconocimiento de los hechos por parte de los acusados, más el pago de la factura de sus desperfectos. A las 0.30 horas de la noche del 14 de noviembre de 2021 acudieron a la calle Prado Lonia y causaron destrozos de manera intencionada en dos vehículos. Actuaron «de común acuerdo», dice la sentencia de conformidad.
En un coche propiedad de una mujer —que ayer mismo pudo cobrar— causaron daños en el techó, el capó y la rejilla. La factura alcanzó los 1.611,30 euros. En el automóvil de otro afectado dañaron el capó y el techo, con un balance en total de 272,67 euros.
- Un ourensano que trabaja en Vigo logra en el TSXG un 80% de teletrabajo y una indemnización por daño moral
- Mesas informativas en la calle para frenar el caos del cuarto cambio de líneas de bus
- Cien miradas convierten la catedral de Ourense en un lienzo colectivo
- Un abogado de Ourense acumula dos sentencias por estafar a clientas ratificadas por el TSXG
- Ourense es «un punto sensible y de interés» para el narco, avisa la Fiscalía
- La nueva generación de barberos y barberas: Titulados con arte en las tijeras
- «Habitar o baleiro»: el rural gallego como memoria y resistencia en el OUFF
- Jácome promete rampas mecánicas en Santa Teresita