Tres jóvenes aceptan multa y pagan los daños que provocaron en dos coches a medianoche

Antes del juicio depositaron la cantidad de dinero necesaria para compensar a los perjudicados por su conducta incívica. Las indemnizaciones saldrán de ese adelanto. Tras la aplicación de la atenuante de reparación del daño, la pena impuesta a tres jóvenes que ocasionaron desperfectos en dos vehículos estacionados en la calle en Ourense, pasada la medianoche del 14 de noviembre de 2021, se reduce al pago de 540 euros de multa cada uno. Los tres carecen de antecedentes penales.

Un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía, la acusación particular y las defensas resuelve el procedimiento penal con el reconocimiento de los hechos por parte de los acusados, más el pago de la factura de sus desperfectos. A las 0.30 horas de la noche del 14 de noviembre de 2021 acudieron a la calle Prado Lonia y causaron destrozos de manera intencionada en dos vehículos. Actuaron «de común acuerdo», dice la sentencia de conformidad.

En un coche propiedad de una mujer —que ayer mismo pudo cobrar— causaron daños en el techó, el capó y la rejilla. La factura alcanzó los 1.611,30 euros. En el automóvil de otro afectado dañaron el capó y el techo, con un balance en total de 272,67 euros.