Un total de 128 proyectos en el rural de Ourense dinamizan la vida social

Cerca de un centenar de entidades de la provincia de Ourense se beneficiaron del plan específico de acción comunitaria dirigidas a entidades vecinales, comunidades de usuarios de aguas y asociaciones de mujeres rurales de Galicia, para llevar a cabo 128 proyectos que repercutirán en la dinamización de la vida social y cultural y en la mejora de la calidad de vida de los vecinos. Una de ellas fue la comunidad de aguas de Vilar, en el concello de Padrenda, que afecta a 300 vecinos. El delegado territorial en Ourense, Manuel Pardo, visitó ayer, acompañado del alcalde, Manuel Pérez, las instalaciones de la comunidad de aguas de Vilar, una de las entidades beneficiarias del plan específico de acción comunitaria.

En el caso de este colectivo, la Consellería de Presidencia invierte 12.000 euros para la reparación del manantial Gandara, la construcción de una cubierta para el depósito, la instalación de duchas y de un sistema de desinfección del agua a través del clorador. Permitirá ofrecer agua de calidad y con garantías sanitarias a los 300 usuarios de las setenta viviendas de la comunidad.

Pardo destaca que esta convocatoria del plan específico de acción comunitaria contó este año con un aumento de un millón de euros (un 33% más respecto a 2024) y alcanza los 4 millones, en vista del volumen de solicitudes y del éxito de las convocatorias en los años previos. En la provincia de Ourense fueron beneficiadas un total de 99 entidades, para llevar a cabo 128 proyectos.

Desde el año 2023, esta orden ha contado con dos líneas de actuación: una para obras de acondicionamiento, reforma y ampliación de los locales de las asociaciones vecinales y de mujeres rurales, así como para obras en las traídas de agua comunitarias, y otra para la dotación de equipamiento y la organización de actividades. El delegado territorial resalta que las ayudas pueden cubrir hasta el 100% de la inversión realizada, hasta un máximo de 12.000 euros para las obras y de 5.000 para la dotación de equipamientos. Desde la puesta en marcha de la medida, en 2016, la Xunta ha invertido casi 26 millones en estas ayudas, que permitieron impulsar más de 2.000 proyectos para mejorar la calidad de la vida local y fomentar y dinamizar el asociacionismo vecinal.