Los sindicatos judiciales denuncian el «colapso» y «abandono» del Registro Civil de Ourense

Los sindicatos judiciales SPJ-USO y CIG denuncian en sendos comunicados la situación de «colapso» y «abandono» del Registro Civil de Ourense desde hace dos meses, por la falta de cobertura de una baja laboral por enfermedad en esa oficina. «Actualmente o Rexistro Civil de Ourense está totalmente excedido ñas súas funcións e o seu persoal actual non alcanza o número de persoal necesario para atender esta magnitude de funcións», señala SPJ-USO. La CIG solicita el nombramiento urgente de un interno para cubrir la baja de la funcionaria.