«Pisando las aulas»: una lección de vida en el campus de Ourense

A los 80 mayores que este miércoles recorrieron los pasillos del campus de Ourense se les iluminaba el rostro como a quien vuelve a un lugar soñado. Sentarse de en un aula, compartir una charla, escuchar una ponencia o participar en un taller se convirtió en algo más que una actividad, se transformó en una forma de romper barreras y escapar de los prejuicios del edadismo.

La jornada «Pisando las aulas», organizada por Cruz Roja Ourense con motivo del Día Internacional de las Personas de Edad, permitió a este grupo de hombres y mujeres volver, por un día, a la vida universitaria. Acompañados por voluntarios y personal del campus, participaron en charlas sobre envejecimiento saludable y gestión emocional, visitaron instalaciones y disfrutaron de actividades culturales.

El vicerrector del campus, Francisco Javier Rodríguez, les dio la bienvenida recordando que la universidad «es también su casa», e invitó a los asistentes a conocer el Programa Universitario de Mayores. Por su parte, Isabel Mociño, decana de la Facultad de Educación y Trabajo Social, destacó el enriquecimiento que supone el intercambio entre generaciones, mientras que Felipe Ferreiro, responsable de Cruz Roja en la provincia, subrayó que «el reto no es solo vivir más años, sino vivirlos acompañados, activos y con calidad de vida».

La actividad, en la que disfrutaron de un taller de yoga y otro de se enmarca en la campaña «De mayor quiero ser mayor», con la que Cruz Roja quiere romper estereotipos y defender una sociedad más justa entre generaciones. Solo en Ourense, la entidad atendió este año a cerca de 3.000 mayores a través de programas de acompañamiento, autonomía personal y participación social. Porque, como recordaron este miércoles en el campus, hacerse mayor no es el final del camino: es otra forma de seguir caminando.