Partido de fútbol benéfico para sumar en la causa contra el cáncer de mama

Presentación, ayer, del partido benéfico contra el cáncer. | I. Osorio

Redacción

Ourense

El campo municipal de Oira albergará el jueves 23 de octubre, a las 19.30 horas, la quinta edición del partido benéfico contra el cáncer de mama, por motivo de la conmemoración del día mundial contra esta enfermedad oncológica. ‘Tomámolo a peito’ es el lema de la campaña de este año, creada y protagonizada por pacientes y personas que superaron el cáncer.

El encuentro de fútbol solidario enfrentará sobre el verde a la Escuela de Fútbol Feminino Rosalía y a un grupo de mujeres de Ourense, entre ellas rostros conocidos de la vida pública de la ciudad. La cantidad recaudada en esta iniciativa solidaria se destinará íntegramente a la investigación oncológica. Las entradas a ese partido tienen un precio simbólico de 5 euros. Además, se retransmitirá por el canal de YouTube del EFF Rosalía.

