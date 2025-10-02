O Carballiño refuerza la seguridad vial y ciudadana

El Concello de O Carballiño mejorará la seguridad vial y ciudadana en el casco urbano, mediante una inversión de casi 130.000 euros para el pintado de pasos de peatones, la instalación de cámaras de videovigilancia y tráfico y la renovación integral del semáforo del cruce de Catro Camiños, el demayor tráfico de la villa, al tratarse de la carretera N-541 y el principal acceso al centro de la localidad.

La primera de las acciones comenzó ayer con el pintado de un total de 84 pasos de peatones en el casco urbano. Valorada en casi 20.000 euros, esta iniciativa comenzó en la Avenida do Balneario y en la calle Martínez de Avellanosa. Está en fase de licitación la instalación de tres cámaras de videovigilancia y tres de tráfico (grabarán las matrículas), para evitar actos vandálicos y el acceso de coches a áreas restringidas. Estarán en A Veracruz, el barrio de Flores y en el parque infantil de la Alameda. Serán 37.000 euros.