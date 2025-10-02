«Non é unha guerra, é un xenocidio», el clamor a favor de Palestina resuena en Ourense
Centenares de ourensanos participan en una manifestación contra la masacre de Israel en Gaza
Ourense se sumó este jueves al clamor y la indignación a escala mundial tras el asalto de Israel a la flotilla que pretendía llevar ayuda humanitaria a Gaza para auxiliar a los damnificados por la matanza de población en la franja y la destrucción del territorio.
Hay más de 66.000 víctimas de la masacre, incluidos varios miles de niños. Los civiles sufren las terribles consecuencias de casi dos años de guerra de Israel contra Hamas, tras el ataque terrorista de octubre de 2023.
«As nenas de Gaza non son unha ameaza»; «Israel asasina»; «Gobierno progresista, cómplice sionista», o «non é unha guerra, é un xenocidio» fueron algunas de las consignas que proclamaron los manifestantes, centenares de personas que se movilizaron entre la Plaza Mayor y la Subdelegación del Gobierno.
- Condenados los padres de un menor que faltó a clase todo el curso más dos meses del siguiente
- Un ourensano que trabaja en Vigo logra en el TSXG un 80% de teletrabajo y una indemnización por daño moral
- La Xunta cierra una vivienda comunitaria de mayores en Amoeiro por «deficiencias muy graves»
- Mesas informativas en la calle para frenar el caos del cuarto cambio de líneas de bus
- Un abogado de Ourense acumula dos sentencias por estafar a clientas ratificadas por el TSXG
- Acusado de sacar un ojo a uno de sus gatos, echar veneno al perro y arrancar plumas a las gallinas
- Ourense es «un punto sensible y de interés» para el narco, avisa la Fiscalía
- «Habitar o baleiro»: el rural gallego como memoria y resistencia en el OUFF