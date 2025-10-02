Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

«Non é unha guerra, é un xenocidio», el clamor a favor de Palestina resuena en Ourense

Centenares de ourensanos participan en una manifestación contra la masacre de Israel en Gaza

Una multitud de personas participó en la protesta en Ourense contra el genocidio en Gaza.

Una multitud de personas participó en la protesta en Ourense contra el genocidio en Gaza. / Iñaki Osorio

R. O.

Ourense

Ourense se sumó este jueves al clamor y la indignación a escala mundial tras el asalto de Israel a la flotilla que pretendía llevar ayuda humanitaria a Gaza para auxiliar a los damnificados por la matanza de población en la franja y la destrucción del territorio.

Hay más de 66.000 víctimas de la masacre, incluidos varios miles de niños. Los civiles sufren las terribles consecuencias de casi dos años de guerra de Israel contra Hamas, tras el ataque terrorista de octubre de 2023.

«As nenas de Gaza non son unha ameaza»; «Israel asasina»; «Gobierno progresista, cómplice sionista», o «non é unha guerra, é un xenocidio» fueron algunas de las consignas que proclamaron los manifestantes, centenares de personas que se movilizaron entre la Plaza Mayor y la Subdelegación del Gobierno.

