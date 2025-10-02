Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Monterrei, epicentro galego da XL Xuntanza Internacional de Gaiteiros

Presentación de la XL Xuntanza de Gaiteiros. | FdV

A.F.

Ourense

A XL Xuntanza Internacional de Gaiteiros de Monterrei, de Interese Turístico e Cultural de Galicia, homenaxea a figura das cantareiras a través de Julia Bailón Fernández, cantora da Magdalena, en Monterrei. O festival contará cun cento de participantes os días 3 e 4, en Flariz, no parador de Verín e en Albarellos, e porá en valor 40 anos de celebración.

O vicepresidente segundo da Deputación, César Fernández, destaca o evento como «referente» na posta en valor da «música, identidade e tradición popular». O alcalde de Monterrei, José Luis Suárez, lembrou que a Xuntanza Internacional enmárcase nesta edición no festival ‘Monterrei Reverdece’, que inclúe a Festa da Vendima e un concerto de Luar na Lubre. Para o director da Escola de Gaitas da Deputación, Xosé Lois Foxo, supón «un dos eventos de maior importancia no mundo das cornamusas».

A programación comeza mañá, na praza da Hermida de Flariz, a partir das 19 horas, coa Banda de Gaitas de Flariz, músicos de Galicia e o País Vasco e gaiteiros de República Checa, Bélxica e Escocia. As actividades trasládanse ao Parador de Verín o sábado, ás 12 horas, e pola tarde, a partir das 17, en Albarellos.

