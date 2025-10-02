Monterrei, epicentro galego da XL Xuntanza Internacional de Gaiteiros
A.F.
A XL Xuntanza Internacional de Gaiteiros de Monterrei, de Interese Turístico e Cultural de Galicia, homenaxea a figura das cantareiras a través de Julia Bailón Fernández, cantora da Magdalena, en Monterrei. O festival contará cun cento de participantes os días 3 e 4, en Flariz, no parador de Verín e en Albarellos, e porá en valor 40 anos de celebración.
O vicepresidente segundo da Deputación, César Fernández, destaca o evento como «referente» na posta en valor da «música, identidade e tradición popular». O alcalde de Monterrei, José Luis Suárez, lembrou que a Xuntanza Internacional enmárcase nesta edición no festival ‘Monterrei Reverdece’, que inclúe a Festa da Vendima e un concerto de Luar na Lubre. Para o director da Escola de Gaitas da Deputación, Xosé Lois Foxo, supón «un dos eventos de maior importancia no mundo das cornamusas».
A programación comeza mañá, na praza da Hermida de Flariz, a partir das 19 horas, coa Banda de Gaitas de Flariz, músicos de Galicia e o País Vasco e gaiteiros de República Checa, Bélxica e Escocia. As actividades trasládanse ao Parador de Verín o sábado, ás 12 horas, e pola tarde, a partir das 17, en Albarellos.
- Un ourensano que trabaja en Vigo logra en el TSXG un 80% de teletrabajo y una indemnización por daño moral
- Mesas informativas en la calle para frenar el caos del cuarto cambio de líneas de bus
- Cien miradas convierten la catedral de Ourense en un lienzo colectivo
- Un abogado de Ourense acumula dos sentencias por estafar a clientas ratificadas por el TSXG
- Ourense es «un punto sensible y de interés» para el narco, avisa la Fiscalía
- La nueva generación de barberos y barberas: Titulados con arte en las tijeras
- «Habitar o baleiro»: el rural gallego como memoria y resistencia en el OUFF
- Jácome promete rampas mecánicas en Santa Teresita