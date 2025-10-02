La mayor ola incendiaria obliga a repensar el urbanismo: 11.000 construcciones en riesgo

Ourense vivió este mes de agosto una ola de incendios de una magnitud inédita en Galicia. Más de 100.000 hectáreas ardieron en la provincia en apenas unos días, pero el alcance real de esta emergencia supera con creces la superficie forestal calcinada. Un análisis técnico elaborado por el ingeniero de montes Juan Picos, profesor de la Escola de Enxeñaría Forestal de Pontevedra, revela que más de 11.000 construcciones se vieron directamente amenazadas por las llamas que «sumaron un perímetro de más de 4.500 quilómetros».

Ese dato es el punto de partida de la jornada «El fuego a las puertas», organizada hoy por el Colegio de Arquitectos de Ourense en el marco del Día Mundial de la Arquitectura, con un enfoque centrado en la relación crítica entre el urbanismo, el espacio construido y el riesgo creciente de los incendios.

El planteamiento del experto es claro y directo: «ya no se trata únicamente de fuegos forestales, sino de incendios de territorio. Lo que arde ya no es solo monte, sino todo lo que ese monte contiene: viviendas, caminos, hórreos, industrias, cementerios, líneas de alta velocidad o depósitos», defiende Picos, quien expone que la magnitud del fuego rompe las fronteras tradicionales entre lo natural y lo urbano.

En Ourense, cerca de 4.000 construcciones quedaron dentro de los perímetros de los grandes incendios, lo que significa que estuvieron literalmente rodeadas por las llamas, aunque no todas llegaron a arder. Las otras 7.000 se situaban a menos de cien metros del frente activo del fuego. La tipología de estas edificaciones es diversa, con predominio de viviendas y construcciones auxiliares, pero también incluye iglesias, ermitas y cementerios, «pero también hay medio millar de industrias, 300 depósitos y silos, 10 molinos» y, a mayores, «250 comunidades de montes y casi medio millón de parcelas catastrales afectadas», en un reflejo del arraigo rural y de la dispersión poblacional que caracteriza buena parte del territorio ourensano.

La alerta lanzada por Picos —y que será objeto de debate entre arquitectos, urbanistas y técnicos forestales durante la jornada en la que también estarán presentes alcaldes de los concellos afectados— apunta a una carencia estructural de la planificación territorial en Galicia. Las administraciones, sostiene, no pueden otorgar licencias de obra ni diseñar desarrollos urbanísticos en el rural sin tener en cuenta el riesgo de incendio. «Este debe considerarse al mismo nivel que otros factores como la peligrosidad sísmica o la inundabilidad. Cada nueva edificación, cada nuevo núcleo que se expande sobre la envolvente de lo ya construido, entra automáticamente en la primera línea de exposición frente al fuego y es ahí donde, sin planificación adecuada, el fuego encuentra su punto más débil», dice el ingeniero.

La autoprotección

Más allá de la capacidad de los operativos de extinción, que este verano quedaron desbordados en múltiples frentes, «la clave está en reducir la vulnerabilidad de las viviendas».

Para ello, el especialista insiste en una serie de medidas de autoprotección que «tienen más que ver con el sentido común y el mantenimiento cotidiano que con grandes inversiones». La experiencia de este verano ha confirmado para Picos que el mayor peligro no suele llegar por contacto directo con el fuego, sino por las pavesas: partículas incandescentes arrastradas por el viento que «se cuelan en tejados, caen sobre canalones repletos de hojas secas o alcanzan jardines con materiales combustibles. Muchas casas comienzan a arder por el tejado, no por la fachada», dice.

Evitar ese desenlace depende en gran medida del propio diseño y del uso de materiales adecuados. Picos advierte que detalles aparentemente menores como «el tipo de bajante de agua» pueden marcar la diferencia. «Un canalón de plástico lleno de agujas de pino es un punto crítico. Un tejado mal mantenido, una pila de leña pegada a la pared o una lona de plástico en el jardín son también focos de ignición extremadamente peligrosos. Las ventanas, si están fabricadas con vidrio sencillo, pueden romperse por la radiación térmica, dejando vía libre al fuego para entrar en la vivienda a través de las cortinas o el mobiliario», alerta antes de añadir que la decoración del jardín de plástico es también un objeto a evitar.

Responsabilidad colectiva

Pero más allá de la responsabilidad individual, Picos insiste en que la protección de las viviendas «es una cuestión colectiva». En los núcleos rurales de Galicia, donde las casas se agrupan pero a menudo conviven con inmuebles abandonados o en ruinas, el peligro se multiplica. En casos, las llamas se iniciaron en una vivienda deshabitada, invadida por la maleza, y de ahí saltaron al resto. Por eso, advierte que «una casa débil hace vulnerables a todas las demás».

Al respecto, reclama que las administraciones intervengan en aquellas edificaciones abandonadas que supongan un riesgo para la comunidad, igual que propone revisar la ubicación de contenedores de basura, papel o cartón, «muchas veces colocados junto a viviendas y fabricados en materiales inflamables. En lugar de ser elementos neutros del paisaje urbano, estos objetos pueden actuar como aceleradores del fuego si no se toman precauciones».

El debate sobre la autoprotección también es, según el experto, una vía para salvar el monte. «Cada casa que resiste sin necesidad de intervención urgente permite que los bomberos se concentren en la defensa de hábitats naturales, espacios protegidos o comunidades de montes. Al contrario, cuando toda la atención del operativo se dirige a salvar construcciones, el avance del fuego en el entorno natural se vuelve imparable. Por eso, preparar la casa no es solo un acto de responsabilidad individual, sino un gesto de solidaridad con el territorio», aseverael ingeniero para quien «cuando se llega a este punto, no hay operativo que aguante».

La tendencia a grandes incendios, concluye Picos, es ya una constante en las regiones mediterráneas y atlánticas. Lo ocurrido en Ourense no es un hecho aislado: forma parte de un patrón global. Ejemplos como el incendio que arrasó la ciudad de Lahaina, en Hawái, hace apenas tres años, con más de un centenar de muertos, muestran hasta qué punto «la planificación urbanística no puede seguir ignorando la amenaza del fuego».