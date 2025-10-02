Jácome pide apoyo ante los conductores «incívicos» que aparcan en paradas de bus

A los problemas derivados de la implantación, el pasado 16 de septiembre, de las nuevas líneas del servicio de buses de Ourense, que ha generado además continuos cambios horarios y de itinerarios, que han generado cierto caos y protestas, se ha sumado otro inconveniente para el Concello, como son los estacionamientos en las paradas del bus, lo cual complica y ralentiza el servicio y pide colaboración ante estos «conductores incívicos».

Así que el gobierno que preside Gonzalo Pérez Jácome hizo ayer un llamamiento público a través de un comunicado en el que hace una llamada «a la colaboración de los conductores» y avanza que intensificará el control de los aparcamientos indebidos de vehículos privados en las paradas del servicio de autobús con la consiguiente multa.

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, advierte que en los últimos días están aumentando los casos de conductores que utilizan indebidamente las paradas de autobuses para detener vehículos privados con la finalidad de realizar alguna gestión o llevar a cabo trabajos de carga y descarga.

«Esta práctica, que vulnera la ordenanza de tráfico, perjudica de forma directa el funcionamiento del servicio de transporte público municipal, con las consiguientes molestias y retrasos para los miles de vecinos que lo utilizan cada día en sus desplazamientos».

Así, el alcalde solicita la colaboración ciudadana y avanza que el Ayuntamiento intensificará el control del uso de estos espacios y, de ser el caso, impondrá las sancione . En los últimos días, se está detectando esta problemática tanto en las paradas nuevas y en las de Concello, Pardo de Cela y Francisco Lloréns o A Ponte.