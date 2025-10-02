Habilitan autobús desde Xinzo a Ourense para acudir a las mamografías
El Sergas habilita un autobús para facilitar el viaje a Ourense de las mujeres de más de 74 años convocadas a la Unidad de Exploración Mamográfica. Se harán dos viajes cada día, el día 13 y 14 de noviembre. Saldrá de Gudín (parada de autobús) a las 7.15 y 11.00 horas; de Ganade (centro social), a las 7.35 y 11.20; de Xinzo (estación de autobuses) a las 7.50 y a las 11.35 horas; de Morgade (centro social), a las 8 y 11.45; y de Piñeira Seca (parada de autobús), a las 8.15 y 12 horas.
- Un ourensano que trabaja en Vigo logra en el TSXG un 80% de teletrabajo y una indemnización por daño moral
- Mesas informativas en la calle para frenar el caos del cuarto cambio de líneas de bus
- Cien miradas convierten la catedral de Ourense en un lienzo colectivo
- Un abogado de Ourense acumula dos sentencias por estafar a clientas ratificadas por el TSXG
- Ourense es «un punto sensible y de interés» para el narco, avisa la Fiscalía
- La nueva generación de barberos y barberas: Titulados con arte en las tijeras
- «Habitar o baleiro»: el rural gallego como memoria y resistencia en el OUFF
- Jácome promete rampas mecánicas en Santa Teresita