Habilitan autobús desde Xinzo a Ourense para acudir a las mamografías

El Sergas habilita un autobús para facilitar el viaje a Ourense de las mujeres de más de 74 años convocadas a la Unidad de Exploración Mamográfica. Se harán dos viajes cada día, el día 13 y 14 de noviembre. Saldrá de Gudín (parada de autobús) a las 7.15 y 11.00 horas; de Ganade (centro social), a las 7.35 y 11.20; de Xinzo (estación de autobuses) a las 7.50 y a las 11.35 horas; de Morgade (centro social), a las 8 y 11.45; y de Piñeira Seca (parada de autobús), a las 8.15 y 12 horas.