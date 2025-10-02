Las facturas impagadas del Concello: desde el magosto y las 'orellas' del Entroido 2024 hastas las garrapiñadas

El pleno ordinario del Concello de Ourense lleva en su orden del día otra llamada de ayuda del gobierno local a la oposición, cuyo apoyo necesita para poder sacar adelante una modificación de crédito por 5,8 millones de euros con los que minorar la lista de facturas impagadas a proveedores, que supera los 11 millones de euros.

La lista de facturas impagadas es larga, en algún caso desde el año 2021, pero también variopinta, pues no faltan curiosidades como lotes de «orellas» —el típico dulce del carnaval que el Concello compró a distintas pastelerías para repartir gratuitamente el pasado Entroido y cuyas facturas siguen sin abonar en parte a los proveedores—, contratos de ambulancias, gastos de hípica y hasta simples bolsas de garrapiñadas, por poco más de 140 euros que siguen sin pagar.

Llama también atención también en el apartado del expedientes reconocimiento extrajudicial de crédito que va al pleno y que asciende a 422.671 euros, que el informe del técnico municipal advierte de que, con independencia de que en el expediente incoado no figuren reclamaciones por intereses de demora a proveedores o por servicios aún sin pagar, «todo reconocimiento de deuda de ejercicios anteriores revela per se una responsabilidad económica del Concello de Ourense, sin que la aprobación del expediente por esta administración excluya los derechos de los proveedores a reclamar por vía administrativa o judicial los intereses de demora». Pues bien, esos intereses en una deuda módica de 422.000 euros, se incorporan anexos y ascienden a 58.300 euros.

Como curiosidad, y no son los peores tiempos de demora en un concello con programa sin pagar desde hace cuatro años, destaca la larga lista de facturas de catering del Entroido del pasado año, hace casi un año, con cantidades que oscilan entre los 2.286 y lo 4.573; los cerca de 1.000 euros en contratación de ambulancias privadas para festejos, la pirotecnia sin pagar.

En el informe técnico de las facturas que se recogen para su aprobación, indica que estas son facturas del año 2024 o anteriores, que no tenían crédito para su aprobación. Cada una de ellas está incluida en un expediente específico que figura como expediente relacionado del actual donde se puede analizar la tramitación administrativa sucesiva por cada una de ellas, indican.

Todas las facturas recogidas en la propuesta que se remite, tienen incorporadas observaciones de la Intervención que indican «facturas sin tramitación común en el ejercicio 2024. En 2025 deberá tramitarse mediante expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos».