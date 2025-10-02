Exposición textil en el Museo da Infancia e da Interpretación Histórica de Trives
El Museo da Infancia e da Interpretación Histórica de Pobra de Trives acogerá este otoño la exposición «Fiando soños», que reúne las creaciones de la docente y artista textil Chelo Diéguez Núñez, junto a su alumnado en programas de inserción social y laboral. Se inaugura el sábado a las 11 horas.Natural de Castrelo de Piñeiro, Trives, Diéguez se diplomó en Diseño de Moda y Patronaje en Bilbao en 1989. Con la donación de esta colección quiere dar visibilidad al poder transformador del arte y a la importancia de la formación como una herramienta de integración social.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un ourensano que trabaja en Vigo logra en el TSXG un 80% de teletrabajo y una indemnización por daño moral
- Mesas informativas en la calle para frenar el caos del cuarto cambio de líneas de bus
- Cien miradas convierten la catedral de Ourense en un lienzo colectivo
- Un abogado de Ourense acumula dos sentencias por estafar a clientas ratificadas por el TSXG
- Ourense es «un punto sensible y de interés» para el narco, avisa la Fiscalía
- La nueva generación de barberos y barberas: Titulados con arte en las tijeras
- «Habitar o baleiro»: el rural gallego como memoria y resistencia en el OUFF
- Jácome promete rampas mecánicas en Santa Teresita