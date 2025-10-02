Exposición textil en el Museo da Infancia e da Interpretación Histórica de Trives

El Museo da Infancia e da Interpretación Histórica de Pobra de Trives acogerá este otoño la exposición «Fiando soños», que reúne las creaciones de la docente y artista textil Chelo Diéguez Núñez, junto a su alumnado en programas de inserción social y laboral. Se inaugura el sábado a las 11 horas.Natural de Castrelo de Piñeiro, Trives, Diéguez se diplomó en Diseño de Moda y Patronaje en Bilbao en 1989. Con la donación de esta colección quiere dar visibilidad al poder transformador del arte y a la importancia de la formación como una herramienta de integración social.