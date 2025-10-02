Destrozos en varios vehículos aparcados

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un coche dañado. | Iñaki Osorio

Un coche dañado. | Iñaki Osorio

En el paseo de Ponte Pedriña, en Alexandre Bóveda y en otras calles de Ourense se registraron destrozos en retrovisores de varios vehículos durante la noche del martes al miércoles. Algunos de los elementos estaban caídos en las inmediaciones, tras los golpes, y otros aún sujetos a los vehículos, pero dañados. La Policía investiga.

