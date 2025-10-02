El derecho a envejecer con mayor seguridad

Con motivo del Día Internacional de las Personas de Edad, el Colexio da Avogacía de Ourense celebró este miércoles una jornada informativa junto a la Asociación Mulleres +60. Bajo el título «Planificación vital», el acto abordó las claves jurídicas y sociales para preparar la vejez con seguridad.

La notaria María Isabel Louro expuso las herramientas legales disponibles para anticiparse a posibles situaciones de dependencia, mientras que la trabajadora social María Xosé Vázquez explicó el uso práctico del Documento de Instrucciones Previas. Ambas ponencias destacaron la importancia de planificar desde el presente para preservar la dignidad y la autonomía en el futuro.

La jornada fue clausurada por la decana Marta Gómez, quien subrayó la necesidad de divulgar estos recursos entre la ciudadanía.