Crédito y asesoramiento de Abanca para los farmacéuticos

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ourense y Abanca han renovado su convenio de colaboración para la mejora del acceso al crédito por parte de los farmacéuticos y farmacéuticas colegiadas. El banco crea un catálogo específico que cuenta con una oferta para ellos. El acuerdo incluye la oferta especializada Abanca Personal, de asesoramiento y gestión integral para que las personas colegiadas dispongan de asesores personales, expertos en mercados financieros y productos.