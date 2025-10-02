Condenados los padres de un menor que faltó a clase todo el curso más dos meses del siguiente
Autores de un delito de abandono de familia, podrán pagar la multa en cuotas de 50 euros
Durante el curso escolar 2022-2023, el niño, que tenía 12 años, estaba matriculado en la etapa de Sexto de Educación Primaria, en un centro público de la provincia de Ourense. En todo el año académico no acudió a clase, sin una causa justificada para una ausencia tan prolongada al colegio. En España la escolarización es obligatoria desde los 6 a los 16 años. El curso siguiente, cuando el menor tenía 13, no se presentó en clase los dos primeros meses del año, entre el 11 de septiembre y 6 de noviembre de 2023. Tampoco en este caso se justificó su falta. Los padres del menor comparecieron este miércoles en el Penal 2 de Ourense, para ser juzgados por un delito de abandono de familia, por el incumplimiento de los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad. La Fiscalía solicitaba, en un principio, una condena de 4 meses de prisión para cada progenitor. El ministerio público incide en que los padres del menor «incumplieron los deberes de asistencia y cuidado a los que están obligados respecto de su hijo menor de edad». La Fiscalía subraya que, «con pleno conocimiento», la pareja consintió que su hijo no asistiera a las clases del colegio, tolerando por tanto «un importante absentismo escolar».
El hombre y la mujer acusados admitieron los hechos y aceptaron una sentencia de conformidad que fija de castigo una multa de 540 euros para cada uno. El juzgado de lo Penal 2 accede a un fraccionamiento de la cantidad, para que cumplan con la obligación en cuotas de 50 euros al mes.
