Condenados los padres de un menor que faltó a clase todo el curso más dos meses del siguiente

Durante el curso escolar 2022-2023, el niño, que tenía 12 años, estaba matriculado en la etapa de Sexto de Educación Primaria, en un centro público de la provincia de Ourense. En todo el año académico no acudió a clase, sin una causa justificada para una ausencia tan prolongada al colegio. En España la escolarización es obligatoria desde los 6 a los 16 años. El curso siguiente, cuando el menor tenía 13, no se presentó en clase los dos primeros meses del año, entre el 11 de septiembre y 6 de noviembre de 2023. Tampoco en este caso se justificó su falta. Los padres del menor comparecieron este miércoles en el Penal 2 de Ourense, para ser juzgados por un delito de abandono de familia, por el incumplimiento de los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad. La Fiscalía solicitaba, en un principio, una condena de 4 meses de prisión para cada progenitor. El ministerio público incide en que los padres del menor «incumplieron los deberes de asistencia y cuidado a los que están obligados respecto de su hijo menor de edad». La Fiscalía subraya que, «con pleno conocimiento», la pareja consintió que su hijo no asistiera a las clases del colegio, tolerando por tanto «un importante absentismo escolar».

El hombre y la mujer acusados admitieron los hechos y aceptaron una sentencia de conformidad que fija de castigo una multa de 540 euros para cada uno. El juzgado de lo Penal 2 accede a un fraccionamiento de la cantidad, para que cumplan con la obligación en cuotas de 50 euros al mes.