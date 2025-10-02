El Concello lleva a pleno la ordenanza para crear la zona de bajas emisiones

Ourense empieza a dar pasos fundamentales –aunque estos vayan con años de retraso– para cumplir las directrices europeas en materia de control de sus emisiones contaminantes en materia de ruidos y tráfico rodado, y este viernes va al pleno ordinario del Concello la aprobación definitiva de la Ordenanza Reguladora de las Zonas de Bajas Emisiones del Municipio de Ourense o ámbito ZBE.

Dada su complejidad, la normativa entrará en vigor de forma gradual, con una primera fase que se iniciará el 26 de diciembre para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la calidad del aire en una amplia almendra del centro urbano y con la clasificación para ello de los vehículos según su nivel de emisiones. La segunda, que amplía el radio de acción, se aplicará a 1 de enero de 2029, según indica el texto de la ordenanza que va a pleno.

Se deroga la ORA

La entrada en vigor afectará no solo a la ordenanza de tráfico, que implicará la derogación inmediata con fecha de 1 de enero de 2026 de la ORA, que regula la limitación horaria del estacionamiento, que quedaría así suprimida. Entienden que de mantenerse estas plazas de estacionamiento, esto supondría un tráfico permanente en la zona en busca de aparcamiento, lo que iría en contra de los intereses de reducción de la circulación de vehículos.

En todo caso, la ordenanza ya aclara que el objetivo es «limitar el acceso a los vehículos sin etiqueta ambiental, combinando esta prohibición general con la previsión de las excepciones necesarias». Se trata de evitar que la prohibición tenga un carácter desproporcionado para determinados usuarios cualificados (residentes, operadores económicos y de servicios y usuarios en general que accedan a los aparcamientos públicos existentes en la ZBE) «evitando causar perjuicios desproporcionados a la ciudadanía», advierte la ordenanza.

En dos fases

Por este motivo de «proporcionalidad», la implantación de la ZBE Ourense Centro se divide en dos fases. La primera fase, que entrará en vigor el próximo 26 de diciembre, aplica el régimen de restricciones únicamente para las vías comprendidas dentro de los límites definidos por las calles Habana, Emilia Pardo Bazán, Pena Tierrina, Coruña, Progreso, Juan XXIII, Ayuntamiento, Parque de San Lázaro (tramo entre Concello y Curros Enríquez) y Curros Enríquez (hasta Habana).

La segunda fase tendrá tres años de transición, en la que el régimen de restricciones se extenderá al resto de la ZBE, y, en concreto, a las calles Concello, Juan XXIII y Curros Enríquez (tramo hasta la calle Habana).

Esta medida de implantación gradual por fases de la ZBE Ourense Centro se motiva fundamentalmente en el carácter arterial de la calle Juan XXIII, y su función de eje de comunicación del tráfico viario entre el oeste y el este de la ciudad en su zona norte, en la que el establecimiento de restricciones a los vehículos sin etiqueta ambiental en un corto período de tiempo podría implicar trastornos excesivos para el tráfico e incluso efectos colaterales perjudiciales, como la sobrecarga de tráfico en el tramo final de la calle Habana.

Una sesión con profusión de mociones sobre turismo, mayores o limpieza de solares

La sesión plenaria que dará luz verde a la nueva ordenanza ZBE para pacificar el tráfico en la zona centro aborda también una larga lista de mociones. Además del PSOE, pidiendo que se repare fuente de O Tinteiro y vuelva a manar sus aguas curativas, el PP presenta una moción en la que reclama un plan estratégico para revitalización turística que devuelva a Ourense, al lugar que le corresponde como destino atractivo, competitivo y de referencia en Galicia. Ya que, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, la ciudad está perdiendo peso en el sector: entre enero y agosto de 2025 se contabilizaron 165.450 pernoctaciones, una cifra inferior a las 169.117 de 2024 y también a las 166.747 de 2023.

Moción del BNG

También desde el BNG presenta una moción en la que se pide una brigada de limpieza que mantenga limpios y desbrozados caminos y fincas de titularidad municipal, para que no se acumule tal cantidad de masa forestal como la que hay en la actualidad. Consideran que debería de ser además una brigada estable que funcione todo el año, con personal y material suficiente y se ocupe incluso de mantener zonas como las riberas del Barbaña limpias.El PP presenta otra moción para hacer de Ourense una ciudad «amigable con los mayores», el PSOE otra en la que insta al gobierno local de Ourense a atender las demandas y quejas de los vecinos de rúa Verea Vella, el antiguo grupo Santiago Apóstol del barrio de A Ponte, olvidado en dotaciones.