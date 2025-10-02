La casa de mayores cerrada en Amoeiro fue inspeccionada en septiembre y 18 días después llegó una denuncia

Antes de que este miércoles se procediera a la clausura de la actividad de la Vivienda Comunitaria Jardín, ubicada en la aldea de Cerval, en el municipio ourensano de Amoeiro, cerrada por la Xunta debido a deficiencias muy graves en su gestión, en la situación del personal y en la atención de los mayores usuarios, ya se habían efectuado otras inspecciones en este pequeño centro de doce plazas —diez en habitaciones dobles y otras dos en cuartos individuales—, en el que residían hasta el cierre seis personas.

Estas fueron trasladadas ayer a una residencia pública de Monforte —5 de los usuarios—, y a otro centro de Barbadás, en una labor que contó con la colaboración de Cruz Roja, que desplazó un equipo especializado en asistencia sociosanitaria.

«Esta vivienda comunitaria foi obxecto de varias visitas por parte dos servizos de inspección», confirma la Consellería de Política Social. Se llevó a cabo una revisión del centro el pasado 8 de septiembre. La actividad continuó tras ese control. El 26 de septiembre, la Xunta recibió una denuncia por parte de una familia que alertaba del funcionamiento del asilo. El Concello también tuvo conocimiento de la queja, que advertía de supuestas condiciones inadecuadas de los usuarios y posibles irregularidades en la situación laboral del personal. El Ayuntamiento comunicó de inmediato el escrito a la Xunta, que ya tenía conocimiento también.

Este miércoles, los inspectores regresaron a la Vivienda Comunitaria Jardín. Como resultado se decretó el cierre de las instalaciones. La entidad al cargo de la gestión de este pequeño centro residencial privado, dedicado a personas mayores dependientes de grado I, se enfrenta a un expediente sancionador de la administración autonómica, en el que la mercantil podrá formular alegaciones.

Según el registro de Política Social, la vivienda comunitaria está en manos de Hogar Residencial Jardín S. L. desde junio de 2022. Con anterioridad, durante diez años, el inmueble funcionó como asilo con otra gestión. La empresa que se encontraba ahora al cargo no es titular de otros centros socioanitarios, según la misma base de datos.

Tras las preguntas de los periodistas este jueves en un acto de la ONCE en Ferrol, la conselleira de Política Social, Fabiola García, defiende que la Xunta actuó con el «cierre inmediato» de la vivienda comunitaria Jardín de Amoeiro, debido a las «deficiencias graves» detectadas en su funcionamiento.

Después de recibir la denuncia, «procedimos al cierre inmediato tras una inspección de los servicios sociales de nuestra comunidad», dice García. Los seis residentes que se encontraban en la pequeña casa de mayores fueron «trasladados de forma inmediata» a residencias públicas de la red de la Xunta. «En estos momentos están bien cuidados, atendidos 24 horas al día», subraya la jefa de Política Social.