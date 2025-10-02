Acusado de sacar un ojo a uno de sus gatos, echar veneno al perro y arrancar plumas a las gallinas

Harta y contraria a la conducta violenta de su hermano hacia sus animales, decidió denunciar los hechos y se puso en contacto con el Seprona de la Guardia Civil para contar a la autoridad que su familiar daba golpes y patadas a los cuatro gatos, un perro y dos gallinas de su propiedad. Una visita de los agentes de la Guardia Civil a la finca del acusado, un septuagenario, permitió poner a salvo a los animales domésticos, a los que presuntamente maltrataba de una manera brutal. Este hombre de la comarca de Verín será juzgado en el Penal 2 de Ourense. La Fiscalía y la acusación particular, que ejerce la protectora de animales verinesa, solicitan una pena de prisión por un delito continuado de maltrato animal. El ministerio público quiere que se prohíba a este encausado poder tener animales durante al menos tres años. Además, se enfrenta a tener que indemnizar a la protectora con más de 400 euros, por los gastos de asistencia veterinaria que la entidad prestó a los animales presuntamente maltratados.

Según el escrito de calificación de la Fiscalía, el acusado actuó «de manera completamente injustificada», dando «golpes y patadas de manera frecuente» a los animales de su propiedad, en su domicilio. Presuntamente, pisaba, daba petadas y pegaba con un palo a los gatos. A uno de ellos le llegó a sacar un ojo. Al perro lo rociaba supuestamente con veneno, además de agredirlo y echarle insecticida e los ojos. Según la Fiscalía, a las gallinas las pisaba con frecuencia y les tiraba de las alas, arrancándole las plumas.

El 28 de julio de 2022, agentes de la Guardia Civil de Riós se personaron en el domicilio del acusado. Los cuatro gatos, un perro y una gallina fueron entregados a la asociación Proanimales de Verín y a la Diputación de Ourense. Los gatos tuvieron que ser tratados con colirio y desparasitados, al igual que el perro.