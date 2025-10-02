Las academias de cine y audiovisual proyectan su futuro desde el OUFF
El Ourense Film Festival acoge el IX Encuentro de representantes de este sector en la península
REDACCIÓN
El Centro Cultural Marcos Valcárcel acoge el IX Encuentro de Academias de Cine y Audiovisual de la Península organizado por la Academia Gallega del Audiovisual. El encuentro comenzó ayer y se prolongará hasta hoy jueves, y busca fomentar un espacio de diálogo y colaboración entre las distintas instituciones del ámbito audiovisual. Participarán las Academias de Cine de Andalucía, Aragón, Asturias, Cataluña, Extremadura, Galicia, Valencia y Portugal. Carmen Méndez, vicepresidenta primera de la Academia Gallega del Audiovisual, fue la encargada de dar la bienvenida a los participantes, destacando la importancia de «juntar esfuerzos, identificar desafíos comunes y trabajar todos conjuntamente en estrategias que fortalezcan nuestra visibilidad». Además agradeció la asistencial a todas «las academias presentes, al OUFF por la acogida en el marco de este festival de reconocida referencia en Galicia y a la Diputación de Ourense». Pablo Troncoso, presidente de la Academia Portuguesa de Cine, definió «con emoción el primer encuentro celebrado en A Coruña hace más de ocho años, destacando la importancia de la memoria compartida. Finalmente, miró cara el futuro, manifestando el deseo de explorar nuevas iniciativas que refuercen la colaboración entre las academias.
Óscar Doviso, director artístico del OUFF, expresó su satisfacción por acoger encuentros como lo de la Academia Gallega del Audiovisual, que enriquecen el festival, y agradeció a la Diputación de Ourense su apoyo, clave para hacer posible este tipo de iniciativas.
- Un ourensano que trabaja en Vigo logra en el TSXG un 80% de teletrabajo y una indemnización por daño moral
- Mesas informativas en la calle para frenar el caos del cuarto cambio de líneas de bus
- Cien miradas convierten la catedral de Ourense en un lienzo colectivo
- Un abogado de Ourense acumula dos sentencias por estafar a clientas ratificadas por el TSXG
- Ourense es «un punto sensible y de interés» para el narco, avisa la Fiscalía
- La nueva generación de barberos y barberas: Titulados con arte en las tijeras
- «Habitar o baleiro»: el rural gallego como memoria y resistencia en el OUFF
- Jácome promete rampas mecánicas en Santa Teresita