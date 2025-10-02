Las academias de cine y audiovisual proyectan su futuro desde el OUFF

El Centro Cultural Marcos Valcárcel acoge el IX Encuentro de Academias de Cine y Audiovisual de la Península organizado por la Academia Gallega del Audiovisual. El encuentro comenzó ayer y se prolongará hasta hoy jueves, y busca fomentar un espacio de diálogo y colaboración entre las distintas instituciones del ámbito audiovisual. Participarán las Academias de Cine de Andalucía, Aragón, Asturias, Cataluña, Extremadura, Galicia, Valencia y Portugal. Carmen Méndez, vicepresidenta primera de la Academia Gallega del Audiovisual, fue la encargada de dar la bienvenida a los participantes, destacando la importancia de «juntar esfuerzos, identificar desafíos comunes y trabajar todos conjuntamente en estrategias que fortalezcan nuestra visibilidad». Además agradeció la asistencial a todas «las academias presentes, al OUFF por la acogida en el marco de este festival de reconocida referencia en Galicia y a la Diputación de Ourense». Pablo Troncoso, presidente de la Academia Portuguesa de Cine, definió «con emoción el primer encuentro celebrado en A Coruña hace más de ocho años, destacando la importancia de la memoria compartida. Finalmente, miró cara el futuro, manifestando el deseo de explorar nuevas iniciativas que refuercen la colaboración entre las academias.

Óscar Doviso, director artístico del OUFF, expresó su satisfacción por acoger encuentros como lo de la Academia Gallega del Audiovisual, que enriquecen el festival, y agradeció a la Diputación de Ourense su apoyo, clave para hacer posible este tipo de iniciativas.