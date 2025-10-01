La Xunta cree «justo» que la Ribeira Sacra sea Patrimonio Mundial

La declaración de Patrimonio Mundial de la candidatura Ribeira Sacra supondría «el justo reconocimiento a su excepcional valor cultural», manifestó el conselleiro de Cultura, José López Campos, en la conferencia mundial sobre políticas culturales y desarrollo sostenible, que celebra la Unesco en Barcelona.

Considera que «es muy difícil, casi imposible, que la Ribeira Sacra defraude», y recordó que la candidatura presenta un paisaje construido con el uso del agua «de una forma novedosa, que no está presente aún de forma suficiente en la Lista de Patrimonio Mundial». Destacó desde los cañones y valles fluviales esculpidos por el agua hasta su relevante patrimonio hidráulico.

La Ribeira Sacra forma parte de las propuestas admitidas para ser evaluadas por el Comité Mundial de la Unesco, «tras cumplir la Xunta puntualmente con los trámites, documentación y tiempos exigidos», defiende la Consellería de Cultura. Campos destaca la importancia de la visita que harán los consultores de la Unesco a principios de octubre, dentro de los pasos fijados en el tramo final de la candidatura.