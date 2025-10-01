La Xunta cierra una vivienda comunitaria en Amoeiro por "deficiencias muy graves"

La Consellería de Política Social ordenó este miércoles el cierre inmediato de la Vivienda Comunitaria Jardín, situada en el núcleo de Cerval, en el concello de Amoeiro. La decisión se tomó tras una inspección en la que se detectaron deficiencias «muy graves» tanto en la gestión del centro como en la situación del personal.

El centro, de titularidad privada, que estaba operativo desde hace más de una década —aunque con un cambio de gerencia en los últimos tres años— contaba actualmente con seis residentes, pese a tener once plazas disponibles. Según confirmó la Xunta, todos ellos fueron trasladados a primera hora de la tarde a plazas públicas, cinco de ellos a la residencia autonómica de Monforte y uno a la de Barbadás.

«Todos se encuentran en perfectas condiciones, y una persona de la Xunta acompañó en el traslado», indicaron fuentes de Política Social.

El procedimiento se activó de forma «inmediata» tras la inspección realizada en la propia mañana del miércoles. «Actuamos sin demora. Con el bienestar de las personas mayores somos inflexibles: no se juega», apuntan desde el departamento autonómico. Las familias de los usuarios fueron informadas desde el primer momento del cierre y del nuevo destino de los residentes.

Desde el concello, el regidor, Luis González, asevera que «fue sorprendente» porque no se esperaban el cierre de la vivienda comunitaria, aunque destaca que se encuentra «alejada del centro del pueblo», en una aldea «muy poco habitada», por lo que el centro privado «estaba bastante aislado». Por ello desde el consistorio, «al tampoco tener esas competencias no conocemos ni a los usuarios, ni a los empresarios, ni lo que pasase allí».

Para llevar a cabo la inspección ayer, el primer paso fue la recepción de una queja por parte de la familia de uno de los usuarios, que presentó denuncia a los servicios sociales del Concello, «hablando de trabajadores en situación de irregularidad». Desde el consistorio pusieron la situación en conocimiento de la Xunta de Galicia, pero allí habían recibido la misma información, que ayer les llevó a inspeccionar y clausurar el centro en unas horas.