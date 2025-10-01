Universitarios de Ourense y Alemania compartirán un seminario sobre turismo
Redacción
Dos cursos y un seminario internacional ofrecerán más posibilidades formativas a los estudiantes de Ciencias Empresariales y Turismo del campus de Ourense. Los contenidos de los cursos, amparados por el convenio entre la Universidad de Vigo y la Diputación, tratarán sobre sistemas de gestión diaria en hoteles y la planificación de recursos empresariales. Entre el 6 y 10 de octubre, la facultad ourensana acogerá a un grupo de universitarios de Alemania, del centro HTW Saar de Saarbrücken, que compartirán con los estudiantes del campus convivencia y actividades académicas y lúdicas, como visitas guiadas y sesiones en el aula, relacionadas con la gestión cultural y el turismo. El objetivo es que los estudiantes que se forman en Ourense puedan enriquecerse en un ambiente internacionalizado.
