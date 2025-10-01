Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Senda peatonal en la OU-212 en Lebozán, Beariz

La Xunta subvenciona las obras de una nueva senda peatonal en la carretera OU-212 en el núcleo de Lebozán, en el municipio de Beariz. Incluye las canalizaciones de previsión de servicios de telecomunicaciones, electricidad e iluminación, así como la disposición de sumideros que recojan el agua de escorrentía que discurra junto al borde. La inversión es de casi 50.000 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents