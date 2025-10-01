Senda peatonal en la OU-212 en Lebozán, Beariz
La Xunta subvenciona las obras de una nueva senda peatonal en la carretera OU-212 en el núcleo de Lebozán, en el municipio de Beariz. Incluye las canalizaciones de previsión de servicios de telecomunicaciones, electricidad e iluminación, así como la disposición de sumideros que recojan el agua de escorrentía que discurra junto al borde. La inversión es de casi 50.000 euros.
