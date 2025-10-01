Una red de 18 kilómetros de tuberías y una depuradora capaz, para sanar el maltrecho Barbaña

Una compleja red de tuberías y colectores de más de 18 kilómetros, que discurrirá en paralelo al cauce del Barbaña desde San Cibrao das Viñas, de cuyos polígonos industriales llegan los peores vertidos contaminantes de tipo químico, hasta el núcleo de Ourense, es, junto con la ampliación de la depuradora de San Cibrao, el eje principal del proyecto de saneamiento del Barbaña y EDAR de San Cibrao a Viñas que acaba de sacar a licitación el Gobierno central por 35,7 millones de euros hace apenas una semana. Su objetivo es acabar con más de tres décadas de vertidos contaminantes en uno de los cauces fluviales más maltratados de la provincia.

De hecho, los últimos análisis realizados en sus aguas, divulgados por la Plataforma Ríos Limpos, demuestran que por incapacidad de la depuradora de San Cibrao, el curso del Barbaña —un río que ha sufrido a su paso por Ourense episodios tan duros como el que acabó con la vida de 17.000 peces y se dirimió por la vía penal— arrastra por igual aguas fecales y pluviales, aceites, detergentes, metales pesados, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, chapapotes, entre otras sustancias procedentes de empresas que en algún caso incumplen la ley al no realizar su propio traslado y depuración de estos peligrosos residuos a empresas especializadas.

Nuevas redes diversificadas

El proyecto que acaba de licitar el día 24 de septiembre el Ministerio de Transición Ecológica proyecta actuaciones en la red de colectores existente, tanto de pluviales como de residuales, y la remodelación de la estación depuradora de aguas residuales.

Recreación de la ampliación de depuración y canalización / fdv

El entramado de colectores busca separar las redes de aguas residuales y fecales, cosa que no ocurre ahora mismo, que se reconecten a 156 pozos de red unitaria a la red de fecales, y otros 12 pozos de unitaria a la de pluviales.

Según las líneas del proyecto que baraja el ministerio, la longitud de los colectores a sustituir es de 2.469 metros. A eso se suma la sustitución de 8.153 metros de nuevas de canalizaciones. El proyecto incluye la dotación de 1.721 metros de colectores para aguas residuales o fecales «y para el cambio a la red separativa se necesita instalar 6.798 de colectores nuevos», indica en sus líneas generales el proyecto.

Depuradora «silenciosa»

Pero el núcleo del problema está en San Cibrao y sus zonas industriales aledañas, entre ellas las más potente de la provincia, con más de 300 empresas asentadas.

De ahí que este proyecto definitivo que está a licitación, incluya dimensionar y potenciar la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de San Cibrao das Viñas, que como adelantó el estudio del impacto ambiental que se presentó ya hace meses, tendrá capacidad para depurar unos de 22.140 metros cúbicos de agua por día cuando se haga la obra y se ponga marcha.

Esto permitirá dar servicio a una población futura de más de 75.000 vecinos. En este caso, el mencionado estudio ambiental que ha permitido dar carta de legalidad y licitar este proyecto indica que será una depuradora «casi insonora, con mecanismos de depuración que mitigarán al mínimo los malos olores en el entorno», no vayan a repetirse los graves problemas que acarreó durante años la ya extinta depuradora de Reza en la ciudad.

Si bien colectivos como Plataforma Ríos Limpos habían puesto en duda que esta futura EDAR sea suficiente para tratar lo peor de los vertidos de San Cibrao, los residuos industriales, muchos de ellos altamente contaminantes, pues proceden mayoritariamente de empresas de varios parques industriales, se prevé que no afecten al Barbaña. Queda previsto ante cualquier avería que pueda afectar al funcionamiento de la futura depuradora, los suministros químicos para su funcionamiento así como equipo electrógeno para que no se pare la depuración.